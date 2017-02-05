به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم امروز یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیات کشتی کرمانشاه که در سالن شهید هادیان برگزار شد ابراز امیدواری کرد، رقابت های جهانی کشتی به بهترین نحو در کشورمان و استان کرمانشاه برگزار شد.

وی با اشاره به مجوز حضور تیم ملی کشتی آمریکا در این رقابت‌ها از کامل شدن تیم های شرکت کننده در جام جهانی کشتی خبر داد.

رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، استان کرمانشاه را حامی خوبی برای فدراسیون کشتی طی رقابت‌های داخلی و جهانی سال‌های اخیر عنوان کرد.

وی افزود: استان کرمانشاه، میزبانی شایسته برای این رقابت ها است و امیدواریم در رقابت های جام جهانی کشتی نیز برای کشتی کشور آبرو داری کند.

خادم اشاره ای نیز به حضور برادران محبی در کشتی کرمانشاه به عنوان پیشکسوتان این عرصه داشت و گفت: آن ها جزو بزرگان و پیشکسوتان کشتی ایران هستند.

وی با بیان اینکه حضور برادران محبی در سطح اول کشتی استان کرمانشاه باعث آشتی مردم با این رشته ورزشی خواهد شد خاطرنشان کرد: حضور این بزرگان در عرصه های مدیریتی باعث اعتبار و رونق مضاعف این ورزش حرفه ای می شود.

رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای نیز به تاریخ طلایی کشتی کشور و هم چنین استان کرمانشاه داشت و حضور قهرمانان و بزرگان کشتی کرمانشاه در عرصه های ملی و جهانی را مایه مباهات دانست.

وی اشاره ای نیز به ورود نوجوانان و جوانان استان به عرصه کشتی داشت و گفت: میدان دادن به این افراد باعث تقویت روز افزون کشتی استان است و در سال‌های آتی شاهد موفقیت این نوجوانان خواهیم بود.

خادم با اشاره به وحدت و همدلی بین دست اندرکاران کشتی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه این وحدت باعث موفقیت استان شده اما در نقطه مقابل عدم همدلی و وحدت برخی استان ها به ضرر آنها تمام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد، کشتی استان کرمانشاه در سایه همدلی و وحدت موجود بتواند روز به روز پیشرفت کند.