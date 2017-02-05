نامگذاری روز وفات حضرت زینب کبری(س) به نام«مدافعین حرم»

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف در نامه ای به دکتر سید رضا صالحی امیری ریاست شورای فرهنگ عمومی خواستار نامگذاری روز وفات حضرت زینب کبری(س) به روز «مدافعین حرم» شد.

نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف به شرح زیر است :

با سلام و عرض احترام

در سال های گذشته با شیطنت استکبار جهانی و شبکه خبیث وهابیت جبهه شوم داعش متولد شد، جبهه ای شیطانی که ابزارش را وحشی گری، خشونت و تعرض به همه مبانی انسانی قرار داد، رهبران این گروه خطرناک علنا تخریب و نابودی اماکن مذهبی شیعیان را از اهداف خود قرار دادند و در نوک پیکان حملات وحشیانه آنان حرم حضرت زینب کبری(س) نشانه گرفته شد.

علاوه بر این آنان با پیشروی سریع و پیروزی های اولیه متعدد، امنیت منطقه و به ویژه ایران را به مخاطره انداختند و چیزی نمانده بود که به مرزهای کشور عزیزمان برسند، اما با تیزبینی رهبر معظم انقلاب و با خروش فرزندان خمینی کبیر، جبهه های شام عطر و بوی کربلا گرفت و جوانان رعنای سرزمینمان با جاری کردن خون سرخ خود دست خونخوارترین مردمان زمانه را از حریم زینبی قطع کردند.

آنان با سپر کردن سینه خود در مقابل گلوله های جنگی و گلوله های تبلیغاتی دشمن در وهله اول راه هر گونه تعرضی را به حرم اهل بیت عصمت و طهارت قاطعانه بستند و در وهله بعد به حرکت در مسیر تفکرات زینبی پرداختند.

آنان به یاری کودکان مظلوم و درمانده سوریه و عراق شتافتند و زنان بی پناه را از چنگال خبیثان زمان رهانیدند، آنان کیلومتر ها دروتر از مرزهای کشور به جنگ با دشمن رفتند تا مبادا امنیت زنان و کودکان کشورمان ذره ای به مخاطره بیفتد.

با توجه به رشادت های مثال زدنی این مدافعان حریم زینبی و همچنین برای تسلای دل خانواده های این شهیدان که کاری زینبی کردند و در راه رضای خدا از فرزندان و همسران خود گذشتند و عزیزترین کسان خود را از دست دادند، درخواست داریم تا روز وفات حضرت زینب کبری(س) را روز «مدافعین حرم» نامگذاری کنید.

باشد که با زنده نگه داشتن یاد شهدا ادامه دهنده راه آنان باشیم.

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف»