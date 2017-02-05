۶ میلیون قطعه مرغ بر  اثر آنفلوانزا تلف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج در نشستی خبری که امروز هفدهم بهمن ماه به مناسبت دهه فجر برگزار شد، اظهارداشت: براساس آخرین آمار حدود ۶ میلیون قطعه طیور بر اثر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان معدوم شده که البته این عدد در برابر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه جوجه ریزی و پرورش چندان زیاد نیست.

وی با بیان اینکه ویروس تحت تیپی که درحال حاضر کشور ما با آن درگیر شده، آسیب‌رسان‌ترین ویروسی است که تاکنون در عرصه پرندگان شیوع یافته، گفت: این ویروس ۱۰۰ درصد کشورهای اروپایی را درگیر کرده و حتی بلژیک که به این ویروس آلوده نشده بود هفته گذشته آلودگی خود را به سازمان جهانی بهداشت دام اعلام کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه تاکنون بیماری در ۱۴ تا ۱۵ استان کشور گزارش شده است، افزود: در حدود ۷ تا ۸ استان حدود یک ماه است که موردی از بیماری گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه اقداماتی مانند صید و شکار پرندگان مهاجر و همچنین ذبح و خرید آنها توسط مردم موجب انتقال و پایداری این ویروس در کشور می شود، تصریح کرد:ساختار واحدهای پرورشی ما باید نوسازی و بازسازی شود.

خلج با اشاره به اینکه پرندگان مهاجر اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه کشور ما را ترک می کنند، اضافه کرد: به همین دلیل ما تمام استان ها را در حالت آماده باش نگه داشته ایم و این مساله تا پایان فصل سرما حفظ خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های این سازمان برای کنترل و پایش بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور، اظهار داشت: ما هر سال قبل از شروع مهاجرت پرندگان به کشور، برنامه پایشی را در تمامی استان ها اجرا می کنیم که امسال در این راستا در ۱۸۰۰ نقطه بازار عرضه پرندگان، روستاها و مراکز پرورش طیور صنعتی، بالغ بر ۴۳ هزار نمونه برداشت شده و ۱۲۰ هزار آزمایش سرمی و مولکولی هم در این راستا انجام شده است؛ اما هیچ ویروس در گردشی، در جریان این پایش مشاهده نشد.

وی با بیان اینکه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از آبان ماه در کشور مشاهده شد، افزود: منشا این بیماری، پرندگان وحشی مهاجر هستند که حدود ۹ زیست گاه برای آنها در کشور ما وجود دارد.

اعلام نتایج پایش شیرخام و قزل آلا

خلج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایش های انجام شده در مورد برخی مواد خوراکی از جمله شیرخام و ماهی قزل آلا اظهار داشت: در سال ۹۵ درباره شیرخام در ۹۲۶ نمونه، ۳۲ آلاینده و مخاطره را مورد مطالعه قرار دادیم که بر این اساس، در زمینه آنتی بیوتیک های غیرمجاز و مجاز مشکلی نداشتیم؛ ضمن اینکه درباره ۴ فلز سنگین سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم عدم انطباق وجود نداشت.

وی ادامه داد: کمتر از ۴.۵ درصد، عدم انطباق در این زمینه مشاهده شد که یک مورد مربوط به نوعی ضدانگل و باقی آن نیز، مربوط به سموم کشاورزی است.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ۴.۵ درصد عدم انطباق، عدد قابل توجهی نیست و مشکلی ایجاد نمی کند، افزود: ما در حال انجام مطالعات تطبیقی هستیم تا به تولیدکنندگان در این زمینه، آموزش های لازم را بدهیم.

خلج درباره پایش ماهی قزل آلا نیز اضافه کرد: در ۹۰۳ نمونه برداشت شده از مراکز پرورش قزل آلای سراسر کشور، ۲۴ آلاینده را مورد آزمایش قرار دادیم که نتیجه آن در زمینه باقی مانده انواع داروها، سموم و فلزات سنگین منفی بود.

وی با اشاره به اینکه فقط در زمینه مالاشیت گرین مشکل داریم، افزود: مالاشیت گرین، یک ماده رنگی غیرمجاز است که در حوزه مبارزه با قارچ ها و انگل های خارجی قزل آلا مورد استفاده قرار می گیرد؛ در حالی که نباید استفاده شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازمان دامپزشکی برای مالاشیت گرین جایگزین معرفی کرده است، گفت: ما تمام آزمایشگاه های خود را تجهیز کرده ایم و از تابستان ۹۴، هر مزرعه ای که از آن نمونه برداری و مشخص شود از این ماده استفاده کرده است، معدوم خواهد شد. به عنوان مثال به تازگی، در یک استان ۱۶ مزرعه به همین دلیل معدوم شده است.

خلج با اشاره به اینکه بیشتر معدوم سازی ها در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است، افزود: با توجه به اینکه در یک تا دو استان، برخی مراکز به صورت غیرمجاز از این محصول استفاده می کنند، ما ابلاغ کردیم محموله هایی که قرار است وارد شهرهای دیگر به ویژه تهران شود؛ باید مجوز عاری بودن از مالاشیت گرین را داشته باشند؛ در غیر این صورت اجازه ورود به بازار مصرف را پیدا نمی کنند که این طرح باعث می شود مواردی که در مرحله اول از چشم ما پنهان مانده، مورد شناسایی قرار گیرد.

درخواست سازمان دامپزشکی از دامداران برای مشارکت در طرح واکسیناسیون علیه تب برفکی

رئیس سازمان دامپزشکی در اظهارنظری جداگانه درباره برخی بیماری های دامی از جمله طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی اظهار داشت: بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، در سال گذشته باعث ایجاد تلفاتی در میان دام ها شد و امسال ما علیرغم کمبود امکاناتی که داشتیم واکسن مورد نیاز علیه این بیماری را از منابع داخلی و خارجی تامین کردیم که بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال حجم واکسیناسیون علیه این بیماری به ۲۳ میلیون و ۶۰۲ هزار راس رسیده در حالی که در سال گذشته این عدد ۱۱ میلیون و ۳۲۰ هزار راس بوده است.

خلج حجم واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در ۱۰ ماهه سال ۹۳ را ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار راس و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار راس اعلام کرد و افزود: دلیل این کاهش کمبود واکسن بود ضمن اینکه در ۱۰ ماهه امسال این عدد به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه با کمبود اعتبار مواجه هستیم گفت: تامین اعتبار برای واکسن و واکسیناسیون در کشورهای دنیا معمولا بر عهده دولت هاست تا برنامه ریزی خوبی در این زمینه انجام شود.

خلج با بیان اینکه دام های سبک به صورت رایگان واکسیناسیون می شوند اما درباره دام های سنگین این اقدام بهادار بوده و دامدار باید هزینه آن را پرداخت کند اضافه کرد: به همین دلیل ما در جمعیت دام سبک وضعیت بهتری در این زمینه داشتیم.

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی در ۱۰ ماهه امسال ۶۵ میلیون و ۱۳۰ هزار راس دام سبک تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفته است.

کاهش مزارع آلوده به بیماری لکه سفید میگو در سال جاری

خلج با بیان اینکه امسال ۷ هزار و ۶۰۰ هکتار میگو در سطح کشور کشت و پرورش یافته است، گفت: امسال ۶ هزار و ۵۶۰ استخر فعال داشتیم که برای انجام بهتر پایش ها از ۲ هزار و ۹۰۵ مورد از مزارع بازدید به عمل آمد و ۵ هزار و ۶۰۰ نمونه برداشت شد. ضمن اینکه ۱۳ هزار و ۴۲۱ مورد آزمایش برای بیماری های ویروسی در این حوزه انجام دادیم.

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی در سال ۹۴ در سراسر کشور مزارع آلوده به بیماری لکه سفید ۲۰۲ مورد بوده که در سال ۹۵ این عدد به ۳۶ مورد کاهش یافته است.

صدور ۱۷ هزار و ۱۵۳ مجوز بهداشتی صادرات در سال ۹۵

خلج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۱۷ هزار و ۱۵۳ مجوز بهداشتی صادرات برای ۶۹ کالا صادر شده است، گفت: ۲۵ هزار و ۴۰۰ تن گوشت مرغ، ۴۳ هزار تن تخم مرغ و ۷۹ هزار تن فرآورده های شیلاتی طی این مدت از کشور صادر شده که حدود ۱۴ هزار تن از فرآورده های شیلاتی میگو بوده بنابراین ما در زمینه صادرات میگو در سال جاری وضعیت بسیار خوبی داشته ایم.

به گفته این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور در ۱۰ ماهه سال ۹۵، ۵ هزار و ۲۶۶ مجوز بهداشتی برای واردات صادر شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تجارت در بخش صادرات غیرنفتی موافقت نامه و تفاهم نامه‌های منعقد شده در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی با سایر کشورها افزایش یافته است، گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای مختلف اروپایی در این زمینه منعقد شده و ما به دنبال گسترش این تفاهم‌نامه ها هستیم.

خلج اضافه کرد: حدود یک ماه و نیم گذشته بنده سفری به کشور عراق داشتم که بر اساس مذاکرات انجام شده در این سفر عراقی ها اعلام کردند از این پس فقط به شرکت های معتبر ایرانی اجازه واردات محصولات شان را به این کشور می دهند ضمن اینکه واردات تنها از کشتارگاه هایی که دارای کد IR از سازمان دامپزشکی کشور هستند انجام می گیرد همچنین مرغی که قرار است از ایران وارد این کشور شود باید ۸ ماه عمر ماندگاری داشته باشد.

وی تصریح کرد: ما تمام این اقدامات را انجام می دهیم اما بسیار مهم است که این پیام به تولیدکنندگان عمده و سایر مسئولان نیز برسد تا در این زمینه به سازمان دامپزشکی کمک کند.

خلج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور برای افزایش کیفیت فرآورده های خام دامی نظارت های متعددی انجام می دهد، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال دو میلیون و ۳۰۷ مورد بازدید در زنجیره نظارت داشتیم که به نسبت سال ۹۳ در این زمینه با ۳۹ درصد افزایش عملکرد مواجه بودیم.