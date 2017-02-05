شیراز میزبان رقابت تیم های ملی فوتسال ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران که خود را برای بازی های آسیایی آماده می کند در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم عراق می رود.

این بازی که اواخر اسفندماه برگزار می شود با نظر نهایی فدراسیون فوتبال در شیراز برگزار می شود.

لوله آ.اس حریف نیروی زمینی در هفته هفدهم

تیم بسکتبال لوله آ.اس شیراز به مصاف نیروی زمینی تهران می رود.

تیم بسکتبال لوله آ.اس شیراز در ادامه رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور دوشنبه ۱۸ بهمن ماه به مصاف نیروی زمینی می رود.

نماینده فارس در لیگ برتر بسکتبال که از شرایط مناسبی در جدول رده بندی برخوردار نیست تنها با کسب ۱۵ امتیاز قعرنشین این مسابقات است.

این رویداد از هفته هفدهم این رقابت و به میزبانی شیراز برگزار می شود.

دوچرخه سوار جهرمی ملی پوش شد

ورزشکار جهرمی به عضویت تیم ملی دوچرخه سواری ایران درآمد.

سهراب پیلتن، ورزشکار دوچرخه سوار جهرمی با پیوستن به تیم ملی دوچرخه سواری کشور در بازی های آسیایی حضور پیدا می کند.

مسابقات آسیایی دوچرخه سواری در کشور بحرین برگزار می شود.