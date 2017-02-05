کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری واردات دارو/نگران تحریم آمریکا نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند روز یکشنبه در مراسم معرفی تولید داروی جدید ترک سیگار در شرکت داروسازی کوثر، گفت: هر سال بین ۳۰ تا ۵۰ قلم داروی جدید در کشور تولید می شود به طوری که در سه سال اخیر در حدود ۱۰۰ قلم فرآورده دارویی که تا قبل از آن در کشور تولید نداشته است، به تولید رسیده است.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروسازی ما یک صنعت به روز است افزود: در حال حاضر زیرساخت های کشور جوابگوی تولید تمام اشکال دارویی است که در داخل نیاز داریم.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه صنعت داروسازی ما باید از فراتر از مرزهای جغرافیایی برود، تصریح کرد: ما باید به جایی برسیم که سهم عمده بازار کشور به صادرات تعلق بگیرد.

دیناروند با اشاره به جهت گیری دولت یازدهم در مسیر صادرات دارویی افزود: راهبرد اساسی ما در ۳ سال گذشته خروج از مرزهای جغرافیایی بوده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در عین حال به کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری واردات دارو در ۳ سال اخیر اشاره کرد و افزود: تا سال گذشته ما دارویی داشتیم که نزدیک به ۵۰ میلیون دلار برای واردات آن ارز اختصاص می دادیم که حالا به مرز تولید رسیده است.

وی با اعلام اینکه بازار دارویی کشورمان ۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد تاکید کرد: صادرات دارویی امکانپذیر است به طوری که ۱۵ سال پیش میزان صادرات ما ۲ میلیون دلار بود که الان نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار است و این ۱۰۰ برابر شدن صادرات دارو می تواند فراتر نیز برود.

مردم نگران تحریم های آمریکا نباشند

رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه این مراسم، در جمع خبرنگاران به موضوع تحریم های آمریکا در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و این اقدام را یک حرکت ضد انسانی دانست و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که با وجود این تحریم ها، مشکلی در تامین تجهیزات پزشکی مورد نیازمان ایجاد نمی‌شود.

وی افزود: ما تحریم را به هر حال محکوم می‌کنیم، اما به مردم اطمینان می‌دهیم که جای نگرانی نیست و ما در شرایط بسیار سخت‌تر توانستیم حوزه سلامت کشور را اداره کنیم. مردم به یاد دارند که در سال ۹۱، کمبود صدها قلم دارو داشتیم، اما با استقرار این دولت بحران کمبود دارویی و هزینه‌های دارویی حل شد و در سه سال گذشته هم با تلاش همکاران‌مان در بخش‌های مختلف شاهد آرامشی در حوزه دارویی کشور بوده‌ایم.

دیناروند ادامه داد: این آرامش در بازار دارویی کشور ادامه دارد و اکنون حرکت ما به سمت خارج از مرزهای کشور، توسط صنعت داروسازی کشور است. بنابراین نگرانی از زنجیره تامین دارو در داخل کشور به حداقل رسیده و حرکت ما به سمت این است که از توانمندی، ظرفیت و زیرساخت‌های تولیدی که در کشور موجود است برای ارزآوری به داخل کشور، توسعه صادرات و رسیدن به تراز مثبت تجاری استفاده کنیم.