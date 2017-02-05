احداث ۷ فرهنگسرا و خانه فرهنگ در قزوین

سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه فضاهای فرهنگی ورزشی و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه دسترسی عموم مردم به مراکز فرهنگی برای غنی سازی اوقات فراغت شهروندان سطح شهر یکی از سیاست های محوری سازمان متناسب با چشم انداز پنج ساله شهرداری قزوین است.

وی افزود: در این راستا طی سال های گذشته زمین هایی با کاربری فرهنگی - آموزشی برای ساخت و تجهیز این مجموعه های فرهنگی در دستور کار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قرار گرفت.

این مسئول ادامه داد: خوشبختانه با موافقت شهردار قزوین، طرح احداث هفت فرهنگسرا و خانه فرهنگ با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برای تصویب نهایی به صحن شورای شهر قزوین ارائه شده است که پس از تصویب مراحل اجرایی کار در سال ۹۶ آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: این مراکز فرهنگی شامل خانه فرهنگ چوبیندر، باغ نشاط، هادی آباد، شهرک عارف، منتظری و همچنین تکمیل فرهنگسرا سنجیده و رز در منطقه راه آهن هستند که در تمامی این مراکز سالن های ورزشی، کلاس های آموزشی، کارگاه های هنری، خانه کودک، آمفی تئاتر، نگارخانه، کتابخانه و سالن های مطالعه برای استفاده عموم مردم به ویژه نسل نوجوانان و جوانان پیش بینی شده است.

افزایش ۱۲ هزار متر مربع به فضاهای فرهنگی آموزشی شهر قزوین

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین افزود: با تکمیل این مراکز فرهنگی تا پنج سال آینده بخش اعظم نیازهای فرهنگی محلات شهر قزوین با وجود مراکز فرهنگی آموزشی مرتفع می شود

وزیری نژاد اضافه کرد:با راه اندازی این مراکز قریب ۱۲ هزار مترمربع به فضاهای فرهنگی آموزشی شهر اضافه خواهد شد.

وی یادآور شد: توسعه مناطق کمتر توسعه یافته قزوین یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه مدیریت شهری است و شهرداری با هدف توسعه متوازن شهری در صدد افزایش سطح ارایه خدمات شهری به شهروندان بافت جنوب شهر و مناطق محروم است.

وی بیان کرد: براساس نتایج مطالعات اجتماعی، ساخت خانه فرهنگ و فرهنگ سرا در مناطق کمتر توسعه یافته قزوین باعث افزایش حس تعلق محله ای، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش سطح رضایت اجتماعی، توزیع عادلانه خدمات و سرانه فضاهای فرهنگی در سطح شهر می شود.

در حال حاضر مراکز فرهنگی و ورزشی خانه شادی، محمدیه، شهید نواب صفوی، شهید رجایی، بانو حضرت فاطمه زهرا (س)، ستارگان، پردیس، شهر کتاب، کتابخانه اندیشه، کتابخانه سعدی، کتابخانه آیت اله بهجت، سالن ورزشی آپاژیم، زمین چمن مصنوعی میلاد، مصلی مجموعه ورزشی بوستان شهدا، سالن ورزشی کوثر و ... تحت نظر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین مشغول خدمات رسانی به شهروندان قزوین است.