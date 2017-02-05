استقلال ملت ایران از سوی رییس جمهور آمریکا قابل درک نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاوشی صبح امروز در جلسه شورای اداری شهرستان پاکدشت ضمن تبریک فرا رسیدن سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ملت ایران در سایه وحدت توانست از زیر یوغ مستکبران جهان رها شود و این مهم محقق نمی شد جز با توکل برخدا و رهنمودهای سازنده امام راحل، مردم قدر این عزت را به خوبی می دانند.

چاوشی ادامه داد: ملت ایران با تاسی از شعار تولی و تبری و گوش فرا دادن به رهنمودهای امام راحل توانستند به پیروزی انقلاب اسلامی برسند و از زیر ظلم های دشمنان رها شوند. این پیروزی همان وعده الهی است.

چاوشی گفت: در کنار جشن های انقلاب تلاش کنیم تا نسل جدید را با حال و هوای اول انقلاب آشنا سازیم، اینگونه است که جوانان متوجه می شوند چرا باید مرگ برآمریکا گفت و چرا امام راحل بر مرگ بر آمریکا تاکید داشت.

چاوشی ادامه داد: شعارهای «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» آنقدر مهم است که در متن قانون اساسی قرار گرفته است و قانون کشور عزیز ایران بر همین اساس پایه ریزی شده است.

چاوشی افزود: ملت ایران حامی استقلال و صلح است به هیچ کشوری تعدی نمی کند مگر آنکه مجبور به دفاع از سرزمین خود شوند.

وی ادامه داد: دشمنان سعی کردند که ندای استقلال طلبی ایران و کمک به مظلومان جهان را خاموش کنند ولی حالا می بینیم که آمریکای ها با موج جدیدی در دنیا روبرو شده که ملتهای مظلوم به تاسی از ایران فریاد آزادی خواهی سر می دهند.

چاوشی ضمن تاکید بر شعارهای انقلابی و تحقیق مستمر بر آنها افزود: امام راحل بارها فرمود شعار ما نه شرقی و نه غربی است. این شعارها به معنای این است که ملت ما دوست ندارند زیر یوق هیچ کشوری باشند و میخواهند روی پاهای خود به ایستند.

وی ادامه داد: در ۸ سال دفاع مقدس هر دو قدرت به صورت مستقیم وارد میدان شدند تا بتوانند دوباره به خاک ایران نفوذ کرده و سهم خواهی کنند ولی رشادتهای این ملت جلوی به روز ترین اسلحه های آنها را گرفت.

وی گفت: در جنگ هشت ساله دفاع مقدس ملت ایران در مقابل زورگویی و گردن کلفتی آمریکا و شوروی برپایه ایمان به خدا، رهنمودهای امام راحل و جان فشانی شهدا و ایثارگران ایستاد.

امروز رئیس جمهور منتخب آمریکا بدون کمی ورق زدن تاریخ رجز می خواند، ترامپ درک نمی کند که استقلال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوجود آمده است.

معاون سیاسی استاندار تهران افزود: ملت شریف ایران با اتحاد خود تو دهنی محکمی به دشمنان زده اند با این وجود شخصی مثل ترامپ برایش این استقامت قابل درک نیست که دستور داده تا ارتش آمریکا برای جنگ جهانی سوم آماده باشد.

وی ادامه داد: برای آنها قابل تحلیل نیست در مراسم تشییع نیروهای انقلابی، شهدا ،حضور میلیونی مردم چگونه اتفاق می افتد آنها به گمان خود می پندارند که مردم از نظام خود خسته شده اند ولی عزت و استقامت این ملت را نمی شناسند.

در ابتدای جلسه علی صادقی فرماندار پاکدشت ضمن خیر مقدم گویی به میهمان ویژه و مدعوین عزیز اظهار داشت: داشته های واقعی نظام ملت ایران است که ملت شریف ایران قدر ولایت فقیه را به خوبی می دانند.

در ادامه محمد قمی نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر گفت: ترامپ به گونه ای اسم ایران را به عنوان تروریست می آورد که یادش رفته خود چگونه دلارهای نفتی اعراب را در پرورش تروریست خرج می کنند و چگونه اسلحه های آنها که تولیدی کارخانجات آمریکا و صهیونیست ها است را در اختیارشان می گذارند.

وی افزود: ترامپ و صهیونیست ها بانی تروریست در جهان هستند هرجا در دنیا تروری صورت می پذیرد بدون شک ردی از آمریکا و اسرائیل در آنجا می توان یافت.