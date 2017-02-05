صنعت داروسازی گرفتار بیماری «نقدینگی» شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس کبریایی زاده روز یکشنبه در مراسم رونمایی از تولید داروی جدید ترک سیگار در شرکت داروسازی کوثر، اظهار داشت: بعداز انقلاب یکی از صنایع افتخارآمیز در کشورمان، صنعت داروسازی بوده که توانسته قابلیت های فراوانی در تولید دارو در تمامی مراحل آن داشته باشد.

وی با اعلام اینکه بیش از ۹۶ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می شود، گفت: صنعت داروسازی کشورمان با حداقل وابستگی به خارج از کشور توانسته در مسیر خودکفایی دارویی موفق باشد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با اشاره به مشکلات زیادی که صنعت داروسازی کشور دچار آن است، افزود: متاسفانه صنعت داروسازی ما در ماهها و سالهای گذشته به جهت تحمل هزینه های مالی با بیماری نقدینگی مواجه شده است.

کبریایی زاده با عنوان این مطلب که مشکلات مالی صنعت داروسازی قابل حل است، افزود: مسئولان به فریاد این صنعت برسند تا شاهد شکوفایی بیش از پیش آن در کشور باشیم.

وی با اعلام اینکه برای ۹۶ درصد داروی مورد نیاز کشور در سال گذشته ۷۷۰ میلیون دلار ارز دیده شد، گفت: برای ۳.۷ داروهای وارداتی بیش از هزار و ۱۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید کرد: اگر صنعت داروسازی زمین بخورد و نتواند به نوآوری های خودش ادامه بدهد قطعا نخواهد توانست پاسخگوی آیندگان بشود.