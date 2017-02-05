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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

با حضور مسئولان استانی؛

۵ پروژه «برق فشارقوی» شرکت توزیع نیروی برق گلستان افتتاح شد

۵ پروژه «برق فشارقوی» شرکت توزیع نیروی برق گلستان افتتاح شد

گرگان- پنج پروژه فشارقوی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنج پروژه فشارقوی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با سرمایه‌گذاری بالغ‌ بر ۱۷۱ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گلستان و مازندران در آیین افتتاحیه این پروژه ها گفت: پروژه هایی که امروز اینجا افتتاح می شوند نقش مؤثری در زندگی مردم جامعه و تمامی بخش‌های صنعتی استان دارد چرا که این پنج پروژه زیرساخت شرکت برق را تشکیل می‌دهند.

حسین افضلی افزود: گرچه مصرف برق در گلستان رشد بالایی داشته اما خوشبختانه در این زمینه خاموشی نداشتیم، ولی با توجه به رشد مصرف برق باید برای جلوگیری از افت ولتاژ و خاموشی پروژه هایی را تعریف و به مرحله بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه گلستان نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، به پروژه‌های در دست افتتاح این شرکت اشاره کرد و گفت: پروژه های «تأمین برق و توسعه و احداث شبکه شهری و روستایی»، «اصلاح و بهینه‌سازی شبکه شهری و روستایی»، «اجرای پروژه‌های کاهش تلفات و کاهش پیک»، «ایجاد قدرت مانور توسعه فیدرو توسعه عملیات خط گرم» و «توسعه و بهینه‌سازی یک هزار و ۸۰۰ چراغ روشنایی معابر» پروژه‌هایی است که با هزینه ۲۸۱ میلیارد ریال در سطح استان گلستان افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: «افزایش ظرفیت ایستگاه ۶۳/۲۳۰ کیلو ولت گرگان»، «احداث ۲۰/۶۳ کیلوولت کمپکت گالیکش»، «افزایش ظرفیت ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت آزادشهر»، «احداث خط چهار مداره ۶۳ کیلوولت علی‌آباد ۴۰۰- علی‌آباد ۱» و «احداث خط دو مداره ۶۳ کیلوولت تغذیه‌کننده ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت دلند» دیگر پروژه‌های در دست افتتاح است.

افضلی افزود: با جذب سرمایه گذار در شهر مراوه تپه نخستین نیروگاه برق تولید پراکنده گلستان با ظرفیت ۲۶مگاوات در این شهر ساخته می شود.

وی تصریح کرد: هشت مگاوات تجهیزات اولیه مورد نیاز این نیروگاه خریداری شده و به زودی توسط پیمانکار نصب می شود و با راه اندازی این نیروگاه مشکل افت فشار برق این شهرستان برطرف می شود.

فرماندار گرگان هم در این مراسم گفت: طی ۳۷ سال که از انقلاب گذشته میزان نفوذ برق در گلستان و کشور با دوران قبل از انقلاب قابل‌مقایسه نیست.

سید عباس حسینی افزود: برق در بخش کشاورزی که مولد اقتصاد بوده و در بخش صنعت نقش مهمی دارد و همیشه یک پای ثابت مدیریت بحران برق است.

حسینی با اشاره به انتخاب شرکت برق گلستان طی سه سال متوالی به‌عنوان شرکت برتر کشور، گفت: این انتخاب نشان از تلاش و مجاهدت افراد مسئول در این صحنه است.

وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم شرایط را برای بهره‌برداران از برق به‌گونه‌ای فراهم کنیم که اگر  زمانی هرچند کوتاه برق قطع شد و شرایط اضطراری پیش آمد این صنایع برای مدت هرچند کوتاه از  جایگزین برق استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان هم در این مراسم گفت: صنعت برق صنعت زیربنایی بوده و در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار مردم و مشترکین کارهایی باید انجام شود که برق مطمئن و پایدار به‌صورت خوب و باکیفیت به دست مشترکان برسد.

علی اکبر نصیری با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در بخش صنعت باید انجام شود، افزود: در بخش انتقال برق باید اقداماتی انجام شود که برق شهر و روستاها به شکل پایدار برقرارباشد.

وی اظهار کرد: با توجه به کشاورزی بودن زمین‌های گلستان و نبود زمین بایر کشیدن خط انتقال برق با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود چراکه زمانی که زمین از نوع کشاورزی باشد مقاومت زمین بیشتر می‌شود.

کد مطلب 3897549

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