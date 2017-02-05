۵ پروژه «برق فشارقوی» شرکت توزیع نیروی برق گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنج پروژه فشارقوی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با سرمایه‌گذاری بالغ‌ بر ۱۷۱ میلیارد و ۱۲ میلیون ریال ظهر یکشنبه با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای گلستان و مازندران در آیین افتتاحیه این پروژه ها گفت: پروژه هایی که امروز اینجا افتتاح می شوند نقش مؤثری در زندگی مردم جامعه و تمامی بخش‌های صنعتی استان دارد چرا که این پنج پروژه زیرساخت شرکت برق را تشکیل می‌دهند.

حسین افضلی افزود: گرچه مصرف برق در گلستان رشد بالایی داشته اما خوشبختانه در این زمینه خاموشی نداشتیم، ولی با توجه به رشد مصرف برق باید برای جلوگیری از افت ولتاژ و خاموشی پروژه هایی را تعریف و به مرحله بهره برداری برسانیم.

وی با بیان اینکه گلستان نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید است، به پروژه‌های در دست افتتاح این شرکت اشاره کرد و گفت: پروژه های «تأمین برق و توسعه و احداث شبکه شهری و روستایی»، «اصلاح و بهینه‌سازی شبکه شهری و روستایی»، «اجرای پروژه‌های کاهش تلفات و کاهش پیک»، «ایجاد قدرت مانور توسعه فیدرو توسعه عملیات خط گرم» و «توسعه و بهینه‌سازی یک هزار و ۸۰۰ چراغ روشنایی معابر» پروژه‌هایی است که با هزینه ۲۸۱ میلیارد ریال در سطح استان گلستان افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: «افزایش ظرفیت ایستگاه ۶۳/۲۳۰ کیلو ولت گرگان»، «احداث ۲۰/۶۳ کیلوولت کمپکت گالیکش»، «افزایش ظرفیت ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت آزادشهر»، «احداث خط چهار مداره ۶۳ کیلوولت علی‌آباد ۴۰۰- علی‌آباد ۱» و «احداث خط دو مداره ۶۳ کیلوولت تغذیه‌کننده ایستگاه ۲۰/۶۳ کیلوولت دلند» دیگر پروژه‌های در دست افتتاح است.

افضلی افزود: با جذب سرمایه گذار در شهر مراوه تپه نخستین نیروگاه برق تولید پراکنده گلستان با ظرفیت ۲۶مگاوات در این شهر ساخته می شود.

وی تصریح کرد: هشت مگاوات تجهیزات اولیه مورد نیاز این نیروگاه خریداری شده و به زودی توسط پیمانکار نصب می شود و با راه اندازی این نیروگاه مشکل افت فشار برق این شهرستان برطرف می شود.

فرماندار گرگان هم در این مراسم گفت: طی ۳۷ سال که از انقلاب گذشته میزان نفوذ برق در گلستان و کشور با دوران قبل از انقلاب قابل‌مقایسه نیست.

سید عباس حسینی افزود: برق در بخش کشاورزی که مولد اقتصاد بوده و در بخش صنعت نقش مهمی دارد و همیشه یک پای ثابت مدیریت بحران برق است.

حسینی با اشاره به انتخاب شرکت برق گلستان طی سه سال متوالی به‌عنوان شرکت برتر کشور، گفت: این انتخاب نشان از تلاش و مجاهدت افراد مسئول در این صحنه است.

وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم شرایط را برای بهره‌برداران از برق به‌گونه‌ای فراهم کنیم که اگر زمانی هرچند کوتاه برق قطع شد و شرایط اضطراری پیش آمد این صنایع برای مدت هرچند کوتاه از جایگزین برق استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان هم در این مراسم گفت: صنعت برق صنعت زیربنایی بوده و در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار مردم و مشترکین کارهایی باید انجام شود که برق مطمئن و پایدار به‌صورت خوب و باکیفیت به دست مشترکان برسد.

علی اکبر نصیری با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم در بخش صنعت باید انجام شود، افزود: در بخش انتقال برق باید اقداماتی انجام شود که برق شهر و روستاها به شکل پایدار برقرارباشد.

وی اظهار کرد: با توجه به کشاورزی بودن زمین‌های گلستان و نبود زمین بایر کشیدن خط انتقال برق با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود چراکه زمانی که زمین از نوع کشاورزی باشد مقاومت زمین بیشتر می‌شود.