اعضاي هيات اجرايي انتخابات مجلس خبرگان در زنجان معرفي شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در اين مراسم ضيايي فرماندار شهرستان زنجان ضمن تشريح ماده 28 مقررات انتخابات مجلس خبرگان گفت : بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات ازطرف وزارت كشور، فرماندار مركز استان موظف است ظرف مدت 5 روز در مركز حوزه انتخابيه، هيات اجرائي را به رياست خود وعضويت مدير كل ثبت احوال استان ، دادستان مركز استان و8 نفر از معتمدين شهر تشكيل دهد .

رئيس هيات اجرائي انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري به جايگاه ويژه وحساس مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و افزود: طبق قانون اساسي ، مجلس خبرگان يكي از مقتدرترين نهادهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است و جايگاه ويژه اي در مشروعيت نظام دارد ، لذا مردم بايد با حضور گسترده وفعال خود در انتخابات ، افراد متخصص ، شايسته ودلسوز به نظام را انتخاب نمايند .

وي اظهار اميدواري كرد با همكاري وهمفكري هياتهاي نظارت واجرائي بتوانيم انتخابات شايسته و در خور نظام را برگزار نمائيم .

در پايان با راي گيري مخفي معتمدين ، تعداد 8 نفر به عنوان اعضاي اصلي هيات اجرائي و5 نفر به عنوان اعضاي علي البدل چهارمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري تعيين شدند.

بر اين اساس كمال ميانداري ، حجت الاسلام سيد يعقوب موسوي ، حجت الاسلام مهدي بيگ محمدي ، حجت الاسلام قربانعلي مصطفوي ، يونس بازرگان ، محمد اجلي ، حجت الاسلام علي دشتكي و معصومه اشتري به عنوان اعضاي اصلي و حجت الاسلام حسن بيات ، كاظم زنجانيان ، ابوالحسن صادقي جهاني ، حجت الاسلام علي رحمتي و اصغر رحيمي به عنوان اعضاي علي البدل معرفي شدند.