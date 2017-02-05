کاروان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری به آران و بیدگل می آید

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان با حضور بیش از ۲۴۰ نفر از راهنمایان برتر گردشگری از ۴۵ کشور دنیا در اجرای برنامه پس تور خود عصر روز ۱۸ بهمن ماه جاری به کاشان و ظهر روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه به دروازه کویر مرکزی ایران، شهرستان آران و بیدگل سفر می کند.

مسئول اجرایی این کنوانسیون در آران و بیدگل در این باره به خبرنگار مهر گفت: بازدید از بناهای تاریخی خانه بنی طبا، باغ شاکر، شهر زیر زمینی اویی و همچنین آستان مقدس حضرت محمد هلال ابن علی(ع) همراه با معرفی جاذبه های فرهنگی، مذهبی، طبیعی و آشنایی با آداب و رسوم و غذاهای بومی و محلی از اهم برنامه های پیش بینی شده در کمیته های ساماندهی این کنوانسیون در سطح این شهرستان است.

وی افزود: همکاری صمیمانه همه مسئولان، فعالان و راهنمایان گردشگری و حامیان مالی و معنوی از شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و آمادگی کامل برای برگزاری پرشکوه این کنوانسیون جهانی، بیش از پیش قابلیت های بی نظیر گردشگری این منطقه را نمایان می سازد.

عباس مسلمی نژاد تاکید کرد: امیدواریم با الهام از این رویداد ارزشمند و اتکا بر توان بومی و محلی و سازماندهی علمی، راهبردهای اساسی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه توسعه صنعت گردشگری منطقه نیز تبین شود.