۲۰۰ دانش آموز ورامینی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اعزام ۲۰۰ دانش آموز ورامینی به مناطق عملیاتی صبح یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد.

امیر محمدی رییس آموزش و پرورش و مسئول کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از رسالت های خطیر آموزش و پرورش، گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: امروز دشمن به وسیله ابزارهای مختلف به دنبال ایجاد فاصله میان دانش آموزان با فرهنگ شهید و شهادت بوده و این در حالی است که شهدا بهترین الگو برای آینده سازان ایران اسلامی هستند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان ورامین ادامه داد: حضور دانش آموزان در مناطق عملیاتی سبب آشنایی هر چه بیشتر آینده سازان ایران اسلامی با فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی می شود.

محمدی اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته، ۱۰ دستگاه اتوبوس به منظور اعزام دانش آموزان ورامینی به مناطق عملیاتی در نظر گرفته شده است.

رییس آموزش و پرورش ورامین عنوان کرد: هر یک از دانش آموزان با حضور در مناطق عملیاتی، به عنوان سفیران و مبلغان فرهنگ ایثار و شهادت خواهند بود.