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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

همزمان با دهه فجر؛

۲۰۰ دانش آموز ورامینی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

۲۰۰ دانش آموز ورامینی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

ورامین-۲۰۰ دانش آموز ورامینی همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اعزام ۲۰۰ دانش آموز ورامینی به مناطق عملیاتی صبح یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد.

امیر محمدی رییس آموزش و پرورش و مسئول کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر  انقلاب اسلامی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از رسالت های خطیر آموزش و پرورش، گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی افزود: امروز دشمن به وسیله ابزارهای مختلف به دنبال ایجاد فاصله میان دانش آموزان با فرهنگ شهید و شهادت بوده و این در حالی است که شهدا بهترین الگو برای آینده سازان ایران اسلامی هستند.

رییس آموزش و پرورش شهرستان ورامین ادامه داد: حضور دانش آموزان در مناطق عملیاتی سبب آشنایی هر چه بیشتر آینده سازان ایران اسلامی با فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی می شود.

محمدی اضافه کرد: با تلاش های صورت گرفته، ۱۰ دستگاه اتوبوس به منظور اعزام دانش آموزان ورامینی به مناطق عملیاتی در نظر گرفته شده است.

رییس آموزش و پرورش ورامین عنوان کرد: هر یک از دانش آموزان با حضور در مناطق عملیاتی، به عنوان سفیران و مبلغان فرهنگ ایثار و شهادت خواهند بود.

کد مطلب 3897554

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