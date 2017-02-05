انقلاب اسلامی ایران در دنیا مشابهی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر یکشنبه در ششمین روز از دهه فجر به شهرستان کبودراهنگ سفر کرد و در بدو ورود به این شهرستان، پل عابر پیاده سه رهی «ویان» و مجتمع خدماتی و رفاهی «هگمتانه» را افتتاح و کلنگ سردخانه دو مداره ۶۰۰۰ تنی بخش مرکزی این شهرستان را به زمین زد.

استاندار همدان سپس در جشن پیروزی انقلاب اسلامی مردم کبودراهنگ شرکت کرد.

نیکبخت در این مراسم با بیان اینکه انقلاب بزرگ اسلامی در دنیا بدیل و مشابهی نخواهد داشت، گفت: انقلاب ایران با دست خالی اما باهمت بزرگ مردم و زعامت بزرگمرد تاریخ در برابر رژیم تا دندان مسلح و با حامیان بسیار رخ داد.

وی با بیان اینکه در شرایط عادی، هیچ اندیشمندی پیروزی مردم با دست خالی در برابر این همه استحکام را پیش بینی نمی کرد اما این امر محقق شد، گفت: وحدت عامل پیروزی بود و همه و همه حتی نظامیان با هم وحدت آفرینی کردند.

استاندار همدان بابیان اینکه وقتی ارتش به کمک مردم آمد و نیروی هوایی با امام بیعت کردند و باقی نیروهای نظامی نیز در این امر مجموعه را همراهی کردند، شاه از نیروهای مسلح نا امید شد و انقلاب به پیروزی رسید، گفت: انقلاب در شرایطی پیروز شد که در یک طرف کوهی از امکانات و تسلیحات وجود داشت و در طرف دیگر کوهی از اراده و همت شکل گرفته بود بطوری که انقلاب در کمال ناباوری به پیروزی رسید.

استاندار همدان بااشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای استکبار سخت بود، عنوان کرد: در همین پایگاه نوژه مستشاران خارجی به ما فخر می فروختند اما صنایع دفاعی و به خصوص هوایی ما به گونه ای شده که اکنون در تلاش هستند بدانند ما چه کرده ایم که نه تنها زمین گیر نشده ایم بلکه پیشرفت و ارتقا نیز داشته ایم.

نیکبخت عنوان کرد: توطئه و ایجاد دسیسه های استکبار نتیجه نداد زیرا انقلاب اسلامی ایران انقلاب وحدت آفرینی بود و وحدت، منافع ملی و آرمان انقلاب باعث شد این کشور یکپارچه بماند.

وی با بیان اینکه دوره هایی در تاریخ یافت نمی شود که این همه قطعنامه علیه کشوری تصویب شود و تحریم ها سخت شود، اما دیدیم که با هدایت رهبری، حمایت مردم و تدبیر دولت، تحریم ها هم جواب نداد و مجبور شدند پشت میز مذاکره بنشینند، گفت: آنها فهمیده بودند که با جنگ نمی توان باایران مقابله کرد و مجبور به مذاکره شدند و پذیرفتند که ایران حق غنی سازی دارد و قطعنامه ها را ظالمانه دانستند.

استاندار همدان با بیان اینکه آمریکا اگر بخواهد برجام را بر هم بزند، دنیا با آمریکا همراهی نخواهد کرد، گفت: این بلوف ها و حرفهای رئیس جمهور آمریکا نیز مهم نیست.