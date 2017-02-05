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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی شهرداری ایوان کلنگ زنی شد

کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی شهرداری ایوان کلنگ زنی شد

ایلام-همزمان با ششمین روز دهه فجر کلنگ احداث کارخانه ۱۲۰ تنی شهرستان ایوان با حضور معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار ایوان در این مراسم گفت: ۱۰ میلیارد ریال از محل منابع سازمان شهرداری های کشور برای احداث این کارخانه هزینه می شود و قرار است ظرف مدت ۳ ماه بهره برداری شود.

هادی رستمی افزود: تامین آسفالت مورد نیاز شهرداری برای آسفالت معابر و کاهش هزینه نقل و انتقال این ماده از سایر نقاط از مهم ترین دلایل ایجاد این واحد صنعتی است.

همچنین با حضور معاون سیاسی استاندار ایلام پل ۴۰ متری ساحل چپ سد کنگر بهره برداری شد.

این پل دارای ۱۲ دهانه بوده و هفت متر عرض و ۴۰ متر طول دارد.

۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای این پل هزینه شده و شش هزار و ۷۰۰ متر مکعب خاکبرداری شده است.

کد مطلب 3897563

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