کلاهبردار ۳۴۰ میلیاردی در سیستان و بلوچستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردارحسین رحیمی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از ادارات دولتی زاهدان مبنی بر اینکه فردی با معرفی خود به عنوان فروشنده مرغ و دارای دفتر فروش مرغ در قزوین قراردادی در زمینه فروش مرغ منجمد به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال با این اداره منعقد می‌کند.

وی افزود: این اداره بر اساس ضوابط سازمانی اقدام به اخذ وثیقه ملکی به تعداد ۱۰ فقره اسناد ملک با پلاک ثبتی مشخص از طرف فروشنده مرغ می کند تا در صورت عدم انجام تعهدات از سوی نامبرده، املاک فوق به فروش برسد.

وی با اشاره به اینکه اداره مورد نظر پس از انجام مراحل قرارداد در ازای تحویل مرغ به فروشنده یک فقره چک اخذ می کند، تصریح کرد: پس از تحویل مورد معامله، اداره دولتی برای وصول چک به بانک مراجعه می کند و به دلیل عدم موجودی چک موردنظر برگشت می‌خورد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: درپی استعلام بعمل امده توسط کارشناسان مشخص شد معرفی نامه نامبرده به عوان کارشناس، و تمامی اسناد و مدارکی که به عنوان وثیقه در نزد اداره دولتی قرار داده بود جعلی می باشد.

وی افزود: پس از وصول شکایت، دستگیری متهم در دستور کار کارگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و پس از انجام تحقیقات جامع از شاکی و اقدامات اطلاعاتی، متهم در زاهدان شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات کافی به بزه ارتکابی اعتراف و اعلام کرد اسناد و مدارک را از فردی که ادعا کرده شهردار اخراجی یکی از شهرستان ها و ساکن زاهدان است اخذ و تمامی اقلام خریداری شده در انباری در اختیار وی بوده و مرغ ها را به تبریز و عراق فرستاده است.

سردار رحیمی در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از انجام تحقیقات و تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضایی و از آن طریق روانه زندان شد.