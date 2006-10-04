وزير خارجه قطر براي ميانجيگري درباره اختلاف داخلي فلسطيني ها به دمشق مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منابع در گفتگو با خبرگزاري فرانسه افزودند: وزير خارجه قطر براي ميانجيگري درباره اختلاف داخلي فلسطيني ها بر سر تشكيل دولت وحدت ملي ممكن است با برخي مقام هاي دفتر سياسي حماس مستقر در دمشق ملاقات كند.

"ديب ابولطيف" سفير سوريه در قطر نيز در گفتگو با خبرگزاري فرانسه ضمن تاييد خبر ديدار وزير خارجه قطر از سوريه افزود: اين ديدار در چارچوب استحكام روابط دو كشور و رايزني درباره مسائل مختلف كنوني صورت مي گيرد كه براي منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي ارتباط اين سفر با رويدادهاي فلسطين را بعيد ندانست و تاكيد كرد: مسئله فلسطين همچنان موضوع محوري كشورهاي عربي محسوب مي شود و براي سوريه و قطر از اهميت زيادي برخوردار است.

ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين هفته گذشته در سفر به دوحه و ديدار با مقام هاي قطري آنها را از تحولات كنوني فلسطين و آخرين رويدادها درباره اختلاف نظر حماس وفتح درباره تشكيل دولت وحدت ملي آگاه كرد.