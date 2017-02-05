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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

همزمان با ایام فجر؛

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ورامین اجرا شد

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ورامین اجرا شد

ورامین-به همت کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در این منطقه اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرستان ورامین صبح یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به همت کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد.

این همایش به همت کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) به منظور بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه خانواده و زنان سرپرست خانوار برگزار شد.

حسین فتح آبادی رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مسئول کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین  در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای فراوانی به همراه داشته است، اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف قابل تبیین و بررسی است.

وی با تأکید بر این نکته که انقلاب اسلامی در حوزه تحکیم خانواده و زنان سرپرست خانوار نیز موفق عمل کرده است، ادامه داد: ایام الله دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه خانواده وزنان است.

وی بیان داشت: امروز دشمن تلاش دارد تا بنیان خانواده را به عنوان مهم ترین عنصر جامعه دچار خدشه کرده و بدین وسیله اهداف فرهنگی و اجتماعی خود را پیاده سازد.

فتح آبادی گفت: طرح زنان سرپرست خانوار با هدف بررسی دستاوردها و فرصت های این حوزه به اجرا درآمده است.

کد مطلب 3897571

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