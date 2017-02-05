طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ورامین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرستان ورامین صبح یکشنبه و همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر به همت کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد.

این همایش به همت کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) به منظور بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه خانواده و زنان سرپرست خانوار برگزار شد.

حسین فتح آبادی رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مسئول کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای فراوانی به همراه داشته است، اظهار داشت: دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه های مختلف قابل تبیین و بررسی است.

وی با تأکید بر این نکته که انقلاب اسلامی در حوزه تحکیم خانواده و زنان سرپرست خانوار نیز موفق عمل کرده است، ادامه داد: ایام الله دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای تببین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه خانواده وزنان است.

وی بیان داشت: امروز دشمن تلاش دارد تا بنیان خانواده را به عنوان مهم ترین عنصر جامعه دچار خدشه کرده و بدین وسیله اهداف فرهنگی و اجتماعی خود را پیاده سازد.

فتح آبادی گفت: طرح زنان سرپرست خانوار با هدف بررسی دستاوردها و فرصت های این حوزه به اجرا درآمده است.