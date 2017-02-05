۳۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زنجان به کشت گندم اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری و به نقل از جهادکشاورزی استان زنجان، حسین عامری افزود: طی سال جاری بالغ بر ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زنجان به گندم دیم و ۱۹ هزار هکتار به گندم آبی اختصاص پیدا کرد به طوری مجموع سطح زیر کشت گندم امسال در استان به ۳۰۰ هزار هکتار رسید.

وی آذر۲، سرداری و هما را از جمله ارقام گندم دیم و پیشگام، الوند، زارع، اروم و میهن را نیز از ارقام گندم آبی در استان زنجان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی معرفی ارقام گندم با نیاز آبی پایین و مقاومت بالا در برابر خشکی به گندم کاران استان در دستور قرار دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: همچنین رقم «شهریار» نیز به دلیل نیاز آبی بالا هم اکنون از چرخه کشت گندم آبی در استان حذف شده و رقم «پیشگام» جایگزین آن شده است.

عامری افزود: در معرفی ارقام جدید گندم به کشاورزان، علاوه بر پایین بودن نیاز آبی و مقاومت در برابر خشکی، ویژگی هایی دیگری همچون سازگاری با اقلیم استان و عملکرد بالا نیز مد نظر قرار می گیرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تاکید کرد: عمده درخواست گندم کاران استان اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ افزایش هزینه های تولید است.

عامری گفت: همه ساله برداشت محصول استراتژیک گندم در این استان از هفته اول تیر ماه آغاز می شود.