جزئیات دستگیری یکی از عاملان شهادت رئیس پلیس مواد مخدر بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بیان داشت: به‌دنبال درگیری و شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بستک، به دستور مقام قضایی یکی از متهمان شناسایی و بازداشت شده است و مأموران انتظامی در حال پیگیری و شناسایی دیگر عاملین این جنایت هستند.

این مقام قضایی در استان هرمزگان همچنین یادآور شد: مأموران پلیس مواد مخدر شهرستان بستک به فرماندهی سروان علی حسن بخردان مقارن ساعت ۱۶ و ۱۷ دقیقه روز ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ در حین گشت زنی در محور مواصلاتی لاورمیستان به سمت شهرستان لار در استان فارس به یک دستگاه وانت پیکان با دو سرنشین مشکوک و پس از اخطار ایست مأموران خودرو به دستور ایست پلیس بی توجه ای کرده و راه فرار در پیش می گیرد و با انحراف از مسیر اصلی، پس از پیاده شدن به سمت مأمورین حمله ور که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستک در این درگیری مورد هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت.

مقام عالی قضایی هرمزگان خاطرنشان کرد: شدت جراحت های وارده به رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان موجب شهادت وی در مسیر بیمارستان می شود که این پلیس آزاده به جمع شهدای نیروی انتظامی پیوست.

وی در ادامه افزود: به‌دنبال این درگیری و شهادت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر بستک، به دستور مقام قضایی یکی از متهمین شناسایی و با صدور قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است و مأموران انتظامی در حال پیگیری و شناسایی دیگر عاملین این جنایت هستند و امید است که با پایان این عملیات و دستگیری اشرار مسلح و همچنین اشراف دقیق اطلاعاتی، عرصه بر فعالیت باندهای مسلح مواد مخدر در منطقه هر چه محدودتر شود.

