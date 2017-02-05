معوقه ۲۸۰ میلیارد تومانی پرستاران گلستانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضلی، ظهر یکشنبه، در آئین بزرگداشت روز پرستار که در دانشگاه علوم پزشکی گرگان برگزار شد اظهار کرد: پرستاری ترکیبی از عشق، هنر و مهارت است که با علم و تخصص آمیخته شده است.

وی با بیان این که همه روزهای سال متعلق به پرستاران است، مطالبات و معوقات باقی مانده را یکی از چالش های جامعه پرستاری اعلام و تصریح کرد: مطالبات و معوقات پرستاران یک مشکل کشوری است اما این معوقات در گلستان ۱۰ ماه و مبلغی در حدود ۲۸۰ میلیارد تومان را شامل می شود که این موضوع یک دغدغه را برای این قشر ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اینکه پرستاران خط مقدم نظام سلامت هستند، گفت: هیچ گاه بین کادر درمان و پزشک و پرستار تفاوتی وجود ندارد.

وی افزود: امروز کمبود نیروی انسانی یکی از معضلات و مشکلات جدی مطرح است، پرستاری نداریم که در نوبت طرح باشد اما در اجرای طرح برای تامین طرح دچار مشکل هستیم.

وی لغو ماموریت های آموزشی در استان را به خاطر محدودیت های مالی دانست و اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که اگر این طرح و ماموریت آموزشی نباشد نمی توان بیمارستان ها را درجه بندی کرد.

فاضلی با بیان اینکه پرستاران از عمل گرایی خارج شدند، تصریح کرد: پرستاران در آموزش دوره پرستاری باید عمل گرا باشند و دغدغه کاری عملی داشته باشند، این بد است که همکار پزشک و یا پرستار وارد عرصه کاری شود اما تخصص لازم را نداشته باشد.