به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت دفاع، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: این کشتی ۹۰۰ تن وزن ، ۵۰ متر طول، ۱۰متر عرض و ۱۲ متر ارتفاع دارد و قادر است با آب و سوخت کامل به مدت ۴۵ روز در خلیجفارس، دریای عمان و شمال اقیانوس هند تحقیقات میدانی انجام دهد.
دریادار امیر رستگاری افزود: این کشتی پیشرفته تحقیقاتی توانایی دریانوردی حدود ۳ هزار مایل دریایی را دارد و میتواند به مدت ۴۵ روز در دریا گشت زنی کند. این شناور ۱۵ گره دریایی سرعت دارد و نمونهبرداری تا عمق ۳ هزار متری از رسوبات کف دریاها و اقیانوسها از قابلیتهای این شناور تحقیقاتی است.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود:کشتی تحقیقاتی کاوشگر خلیجفارس مجهز به ۵ آزمایشگاه و انواع تجهیزات، امکانات و دستگاههای پیشرفته مطالعات دریایی و اقیانوسی است.
امیر دریادار رستگاری گفت: برای ساخت این کشتی بزرگ تحقیقاتی ۲۷میلیارد تومان از منابع ملی هزینه شده است که ساخت آن در داخل کشور ۴۰ درصد صرفهجویی ارزی داشته است.
وی افزود: با شروع بکار کاوشگر خلیجفارس، تواناییهای تحقیقاتی دریایی ایران در آبهای کشور، منطقه و جهان به نحو قابلملاحظهای افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوسپیمای کشورمان با بهرهگیری از ۱۶ محقق کشورمان و صرف ۱۰ هزار نفر ساعت نیرو در صنایع کشتیسازی شهید درویشی ساختهشده است.
امیر دریادار رستگاری افزود: ساخت این کشتی برای ۱۰۰ نفر بهطور مستقیم و هزار و ۲۰۰ نفر بهطور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است. برای ساخت این کشتی بیش از ۱۵۰ مرکز صنعتی، دانشگاهی، تحقیقاتی، شرکت دانشبنیان با سازمان صنایع دریایی همکاری داشتهاند.
رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: پس از پایان ساخت، این کشتی ۸ بار برای انجام آزمایشهای دریایی در سال ۹۵ به دریا رفته است، این شناور پس از آب اندازی تحویل پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی کشور شد.
ساخت نخستین کشتی تحقیقاتی اقیانوسپیمای کشورمان با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای انجام دادن تحقیقات دریایی از سال ۹۱ آغازشده و تا اسفند ۹۴ به پایان رسید.
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