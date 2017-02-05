به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ارشاد اسلامی استان زنجان، معراج کرمی مهلت ارسال آثار را تا 11 اسفندماه عنوان کرد و افزود: افتتاحیه این نمایشگاه ١٣ اسفندماه در فرهنگسرای امام(ره) است و مراسم اختتامیه نمایشگاه و تجلیل از برگزیدگان ١٧ اسفندماه برگزار شده و پایان نمایشگاه نیز ١٩ اسفندماه خواهد بود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این جشنواره، اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر خوشنویسی ایرانی اسلامی، گرامی‌داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه خوشنویسی و کمک به انتشار این عرصه هنری و معنوی، کشف و شناسایی استعدادهای برتر استان در زمینه خوشنویسی و نکوداشت پیشکسوتان عرصه خوشنویسی استان است.

کرمی این جشنواره را در دو بخش نمایشگاهی و رقابتی عنوان کرد و افزود: بخش نمایشگاهی با موضوع آزاد بوده و هنرمندان خوشنویسی با تحویل آثار به دبیرخانه جشنواره در زنجان و امور هنری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌ها، می‌توانند در این نمایشگاه شرکت کنند. دبیرخانه جشنواره نیز آثار منتخب را در نمایشگاه شرکت خواهد داد و به هنرمندانی که آثارشان به نمایشگاه راه پیدا می‌کند، گواهی حضور در نمایشگاه اهدا می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بخش رقابتی این جشنواره گفت: شرکت در جشنواره با ارسال حداکثر ٣ اثر قاب نشده در ٢ رشته جداگانه، با بسته‌بندی مناسب و تحویل به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها و در زنجان به دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

رئیس اداره امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شرکت همزمان هنرمندان در بخش مسابقه و نمایشگاه را مجاز دانست و گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر در دو گرایش حضور داشته باشند. حداکثر اندازه و ابعاد آثار با پاسپارتو (حاشیه) ٧٠*١٠٠ سانتی‌متر بوده و دبیرخانه همچنین آثار لوله‌شده را نخواهد پذیرفت.

کرمی در مورد آثار مجاز برای شرکت در بخش جایزه، گفت: تاریخ خلق آثار باید بعد از سال ٩٣ باشد و آثاری که پیش از این در جشنواره‌های دیگر برگزیده شده باشند، پذیرفته نمی‌شوند.

وی از چاپ کتاب مجموعه آثار برگزیده جشنواره و آثار راه‌یافته به نمایشگاه خبر داد و افزود: به نفرات اول هر یک از رشته‌های نستعلیق، شکسته، نسخ، ثلث و گرایش‌های نوین، تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ ٧٠٠ هزار تومان اهدا می‌شود، نفرات دوم هر رشته لوح تقدیر و مبلغ ٥٠٠ هزار تومان و نفرات سوم نیز لوح جشنواره و ٣٠٠ هزار تومان هدیه دریافت می‌کنند.

ششمین جشنواره خوشنویسی استان زنجان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری خانه هنرمندان برگزار می‌شود.