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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۹

میرزاجانی خبر داد؛

جشنواره ترتیل برگزار می ­شود

جشنواره ترتیل برگزار می ­شود

محمدتقی میرزاجانی، رییس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن با اعلام برگزاری جشنواره ترتیل گفت: جشنواره ترتیل به منظور شناسایی استعدادهای ویژه در این عرصه و تولید آثار فاخر و الگو برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی، رییس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن با اعلام برگزاری جشنواره ترتیل گفت: با توجه به این­که موضوع تلاوت ترتیل قرآن در دستور کار سیزدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن در اردیبهشت ماه سال آینده قرار دارد، پس از بحث و بررسی ­های مفصل کارشناسی در دبیرخانه نشست، مقرر گردید به منظور شناسایی استعدادهای ویژه در این عرصه و تولید آثار فاخر و الگو در تلاوت ترتیل، این جشنواره برگزار شود.

دبیر نشست سیزدهم با بیان این که امکان ارسال اثر برای کلیه شرکت کنندگان ممتاز سراسر کشور وجود دارد، توصیه کرد: علاقمندان با مطالعه دقیق مفاد فراخوان جشنواره، نسبت به اجرا و ارسال آثار خود ظرف مدت حدود دو ماه اقدام نمایند.

میرزاجانی یادآور شد: قاریان ایران اسلامی در قرائت ترتیل قرآن کریم می­بایست به تدریج به سمت ایجاد سبک مستقل و متناسب با ذائقه مردم کشورمان حرکت کنند که چنین برنامه ­هایی، گامی در این راستاست.

فراخوان جشنواره ترتیل برتر

به منظور ساماندهی و گسترش قرائت قرآن کریم به روش ترتیل در جمهوری اسلامی ایران و تولید آثار فاخر و الگو در این عرصه نورانی، «جشنواره ترتیل برتر» برگزار خواهد شد .

علاقمندان در سراسر کشور می­توانند نمونه تلاوت ترتیل خود را تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه سیزدهمین نشست تخصصی استادان ، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم ارسال نمایند.

قابل ذکر است که رعایت ضوابط واصول قرائت در اجرای ترتیل در بخش ­های صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتداء مورد تأکید بوده، لکن ابداع و نوآوری به ویژه در لحن، از امتیازات اجرا محسوب می­شود و از اهمیت خاصّی برخوردار می ­باشد.

شرکت کنندگان، می ­بایست فایل صوتی مربوط را از طریق رایانامه و یا تلگرام به دبیرخانه نشست ارسال نمایند.

قطعات تلاوت سوره بقره (از آیه ۲۳۸ تا پایان) و سوره طه (کل سوره) خواهد بود.

تذکر۱: ضبط ترتیل در استودیو همراه با افکتِ مناسب و یا بدون افکت مورد پذیرش است. البته پردازش­های تصنّعی روی صدا مورد پذیرش نیست.

تذکر۲ : از شرکت کنندگانی که در این جشنواره برگزیده ­شوند، جهت اجرای حضوری در صحن نشست سیزدهم، دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر۳ : شرکت­ کنندگان در جشنواره می ­بایست آثار خود را از طریق شماره تلگرامی شورای عالی قرآن (۰۹۱۲۱۰۸۳۶۲۶) و یا رایانامه info@ shora.ir ارسال نمایند.

کد مطلب 3897598

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    نظرات

    • reza IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام خدمت دست اندرکاران به نظر شما قاریان اونقد پولدار شدند که مانند خواننده ها استودیو داشته باشند؟ آخر این چه شرایطی برای ضبط ترتیل هستش؟چرا درت تصمیم نمی گیرید تا بقیه رو به دردسر نندازید ؟

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