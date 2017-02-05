جشنواره ترتیل برگزار می ­شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی میرزاجانی، رییس حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن با اعلام برگزاری جشنواره ترتیل گفت: با توجه به این­که موضوع تلاوت ترتیل قرآن در دستور کار سیزدهمین نشست تخصصی شورای عالی قرآن در اردیبهشت ماه سال آینده قرار دارد، پس از بحث و بررسی ­های مفصل کارشناسی در دبیرخانه نشست، مقرر گردید به منظور شناسایی استعدادهای ویژه در این عرصه و تولید آثار فاخر و الگو در تلاوت ترتیل، این جشنواره برگزار شود.

دبیر نشست سیزدهم با بیان این که امکان ارسال اثر برای کلیه شرکت کنندگان ممتاز سراسر کشور وجود دارد، توصیه کرد: علاقمندان با مطالعه دقیق مفاد فراخوان جشنواره، نسبت به اجرا و ارسال آثار خود ظرف مدت حدود دو ماه اقدام نمایند.

میرزاجانی یادآور شد: قاریان ایران اسلامی در قرائت ترتیل قرآن کریم می­بایست به تدریج به سمت ایجاد سبک مستقل و متناسب با ذائقه مردم کشورمان حرکت کنند که چنین برنامه ­هایی، گامی در این راستاست.

فراخوان جشنواره ترتیل برتر

به منظور ساماندهی و گسترش قرائت قرآن کریم به روش ترتیل در جمهوری اسلامی ایران و تولید آثار فاخر و الگو در این عرصه نورانی، «جشنواره ترتیل برتر» برگزار خواهد شد .

علاقمندان در سراسر کشور می­توانند نمونه تلاوت ترتیل خود را تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ به دبیرخانه سیزدهمین نشست تخصصی استادان ، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم ارسال نمایند.

قابل ذکر است که رعایت ضوابط واصول قرائت در اجرای ترتیل در بخش ­های صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتداء مورد تأکید بوده، لکن ابداع و نوآوری به ویژه در لحن، از امتیازات اجرا محسوب می­شود و از اهمیت خاصّی برخوردار می ­باشد.

شرکت کنندگان، می ­بایست فایل صوتی مربوط را از طریق رایانامه و یا تلگرام به دبیرخانه نشست ارسال نمایند.

قطعات تلاوت سوره بقره (از آیه ۲۳۸ تا پایان) و سوره طه (کل سوره) خواهد بود.

تذکر۱: ضبط ترتیل در استودیو همراه با افکتِ مناسب و یا بدون افکت مورد پذیرش است. البته پردازش­های تصنّعی روی صدا مورد پذیرش نیست.

تذکر۲ : از شرکت کنندگانی که در این جشنواره برگزیده ­شوند، جهت اجرای حضوری در صحن نشست سیزدهم، دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر۳ : شرکت­ کنندگان در جشنواره می ­بایست آثار خود را از طریق شماره تلگرامی شورای عالی قرآن (۰۹۱۲۱۰۸۳۶۲۶) و یا رایانامه info@ shora.ir ارسال نمایند.