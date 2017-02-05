به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون اندیشه جوان، افتتاحیه نشست‌های کتابخوان دانشگاهی و حوزوی، با موضوع تاریخ انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولان، اساتید و دانشجویان؛ دوشنبه ۱۸ بهمن ماه، ساعت ۱۵ الی ۱۷ در تالار شماره دو علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار می شود.

رحیمی دبیر برگزاری این نشست‌ها دراین خصوص بیان داشت؛ نشست‌های کتابخوان دانشگاهی و حوزوی، قراری است برای علاقمندان کتاب، تا در آن کتاب مورد علاقه شان را به اشتراک یکدیگر بگذارند.

به گفته قائم مقام کانون اندیشه جوان، کتابخوان که با حمایت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌گردد؛ در مجموع ۱۵۰ نشست خواهد بود که فاز نخست آن از نیمه بهمن ماه سال جاری آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ۹۶ ادامه خواهد داشت. وی افزود این نشست ها در سراسر کشور و در سالن های اجتماعات دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برقرار می گردد و در آن یک استاد و پنج دانشجو کتاب‌های مورد علاقه خود را در مدت ۱۰ دقیقه به اشتراک سایرین می گذارند.

برنامه افتتاحیه این نشست‌ها در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و با موضوع تاریخ انقلاب اسلامی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، اساتید و دانشجویان در روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه و از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل تالار شماره دو علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد؛ همچنین در این مراسم از سال های مجاهدت مرحومه مرضیه حدیدچی دباغ به عنوان نمونه زن مبارز انقلابی تقدیر به عمل خواهد آمد.

گفتنی است در این مراسم عبدالمطهر محمدخانی(رییس فرهنگسرای انقلاب و سردبیر نشریه خط حزب الله)، محمد علی الفت پور(پژوهشگر ونویسنده)، حامد رشاد(نویسنده و عضو پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و محسن کاظمی(نویسنده کتاب خاطرات خانم دباغ) به معرفی کتاب خواهند پرداخت.