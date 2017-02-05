اعضای بدن ۱۶ بیمار مرگ مغزی در قم اهدا شد

ولی الله صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جاری ۱۶ نفر از بیماران مرگ مغزی قمی برای پیوند به تهران اعزام شدند که عمل پیوند ۱۰ نفر از این افراد با موفقیت انجام شد، گفت: برخی از این افراد اعضای بدنشان قبل از رسیدن به عمل از کار افتاد و یا برخی پیش از مرگ دچار بیماری بودند که امکان اهدا وجود نداشت.
وی افزود: یکی از مهمترین نگرانیهایی خانوادههای اهدا کنندگان اعضای بدن نحوه برخورد و قضاوت مردم است.
به گفته صمدی در همه کشورها از جمله ایران اهدای عضو به صورت کاملا رایگان انجام میشود، اما متأسفانه برخی از مردم خانوادههای اهدا کنندگان را به فروش اعضا متهم میکنند که این موضوع موجب ناراحتی این عزیزان میشود.
مسئول شناسایی و فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی قم تأکید کرد: با تبلیغات و فرهنگ سازیهایی که در حال انجام است، میزان اهدای عضو نسبت به گذشته در حال پیشرفت است و اما برخی خانوادهها از سخن مردم نگرانی دارند.
روزانه ۵۰ هزار نفر در ایران در انتظار پیوند عضو هستند
وی با اشاره به اینکه روزانه ۵۰ هزار نفر در ایران در انتظار پیوند عضو هستند، گفت: از این بین روزانه نزدیک به ۱۰ تا ۷ نفر به دلیل نبود عضو فوت میکنند.
صمدی اظهار داشت: به طور میانگین سالانه ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در کشور اتفاق میافتد که از این بین حدودا ۷۵۰ تا ۸۰۰ نفر اعضای بدنشان اهدا میشود و مابقی افراد پس از فوت اعضای بدنشان نیز به خاک سپرده شده و از بین میروند، در حالی که با آنها میتوان جان تعداد زیادی از انسانها را نجات داد.
مسئول شناسایی و فراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی قم در پاسخ به این سئوال که آیا اهدای عضو در حال پیشرفت است یا خیر، گفت: در حال حاضر طرحی توسط وزارتخانه به صورت آزمایشی در ۱۰ استان کشور شروع شده که شامل آموزش افرادی همچون مددکاران، پزشکان، روانشناسان، روحانیان و تخصصهایی است که میتوانند در رضایتگیری و پیوند عضو تأثیرگذار باشند که نتایج حاصله نشان میدهد با اجرای این طرح در این ۱۰ استان، آمار اهدای عضو دو برابر شده است.
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