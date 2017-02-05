خوداتکایی و عزتمندی کشور از مهمترین ثمرات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح یکشنبه در ششمین روز در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آئین افتتاح سالن ورزشی روستای لیلیان شهرستان خمین، با بیان اینکه استقرار جمهوری اسلامی هدیه الهی از سوی خداوند به مردم ایران است، اظهار داشت: روزهای دهه فجر به اعتقاد من روزهای شگرگذاری به درگاه خداوند برای استقرار جمهوری اسلامی و نعمت ها و دستاوردهای فراوان آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی در سیاست خارجی هیچ تصمیم مستقلی نمی توانستیم اتخاذ کنیم و قدرت های بزرگ اجازه تصمیم گیری به کشورمان نمی دادند.

استانداری مرکزی بیان کرد: علاوه بر سلطه خارجی در دوران پیش از انقلاب اسلامی، در داخل کشور نیز خودکامه هایی حکمرانی می کردند که اراده ای برای تصمیم گیری به نفع عزت جویی و استقلال خواهی مردم بزرگ ایران نداشتند .

زمانی قمی ادامه داد: در حقیقت پیش از انقلاب اسلامی، آنان که در درون کشور حکومت می کردند نیز، عمال بیگانگان و قدرت های خارجی بودند از بیرون حکم می راندند.

وی خاطرنشان ساخت: انقلاب اسلامی ایران در عصری شکل گرفت که دو جریان مسلط جهانی یکی با خطاب کردن دین به عنوان افیون جامعه و دیگری هم با عنوان اینکه دین نمی تواند جامعه را اداره کند، سعی داشتند ناتوانی و ناکارآمدی دین را در دنیا جاری کنند.

استاندار مرکزی ادامه داد: در این شرایط یک صدای دیگر و یک گفتمان متفاوت از سوی فرزند برومند این دیار و این خطه یعنی رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی به جهانیان عرضه شد که بیان کرد؛ با وجود همه تلاش های دو قطب موجود، می توان امور جامعه را با دین و آموزه های دینی اداره کرد.

زمانی قمی خاطرنشان ساخت: امروز نیز ما باید مستقل و عزت جو باشیم و با خوداتکایی برای کشورمان تصمیم بگیریم چراکه این مهم از اصلی ترین آرمان های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به افتتاح سالن ورزشی روستای لیلیان شهرستان خمین، بیان داشت: گسترش فضاهای ورزشی در سلامت جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار موثر است و باید بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.

گفتنی است سالن ورزشی چند منظوره لیلیان در فضایی به وسعت یک هزار و ۲۰۰ متر مربع احداث و برای این پروژه شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.