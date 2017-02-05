مدیریت کلان شهری دارای ضعف است/ تهران آبستن حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی بعد از ظهر یک شنبه در دیدار با آتش نشانان شاهرود ضمن اظهار همدردی و ابراز تسلیت به مناسبت حادثه پلاسکو، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران صحنه های زیادی در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی تجربه کرد اما این حادثه با این وسعت در تاریخ کشور بی سابقه بود، اظهار داشت: این حادثه دو جنبه مثبت و منفی داشت یکی تلخی حادثه بود که ساختمانی فرو ریخت چندین هزار نفر شاغل بیکار شدند و عده ای از نیروهای امدادی جانفشان را دست دادیم و روی دیگر حرکت عبرت انگیزی برای همه مسئولان و مردم بود که در هر شرایطی باید برای مقابله با حوادث آمادگی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه حادثه پلاسکو یک خودآگاهی در مردم به وجود آورد که اگر مدیریت و هدایت نشود به فراموشی سپرده خواهد شد، ابراز داشت: اکنون باید مسئولان این حوزه وارد عمل شوند و پیام ایمنی را به گوش مردم برسانند.

وظیفه آتش نشانی پیشگیری است

نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه آسیب هایی که متوجه این حادثه بود ممکن است برای همه ما رخ دهد، ابراز داشت: آتش نشان ها به عنوان یک انسان مرجع یعنی فردی که حرف آنها مقبول جامعه است شناخته می شوند.

حسینی در ادامه تصریح کرد: کمتر از چند ماه بود که پالایشگاه شاهرود افتتاح شد و آتش به جان آن افتاد که این نشان می دهد نیازی نیست سالها بگذرد تا اتفاقی رخ دهد بلکه حادثه بسیار نزدیک تر از آنچه تصور می شود وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه آتش نشان ها فقط خاموش کردن آتش نیست، افزود: عدم شعله ور شدن آتش در واقع پیشگیری است و این حتی در کلان شهری مانند تهران به یک تکلیف اداری تبدیل شده است.

عدم مدیریت یکپارچه در حادثه پلاسکو

نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه حادثه پلاسکو به همه نشان داد که مدیریت کلان شهری دارای ضعف است، ابراز داشت: گزارش شهردار تهران در مجلس بسیار جامع و منصفانه بود چون دستگاه های اجرایی، مالکان و همه به نوعی در این حادثه مقصر هستند و حال چه باید کنیم تا این اتفاق تلخ مجددا تکرار نشود؟

حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه تهران آبستن حوادث بسیار بزرگتر از حادثه پلاسکو است، تصریح کرد: در این بین هنوز نتوانسته ایم به یک مدیریت واحد برسیم و هیچ ارتباط سیستمی و تشکیلاتی بین استانهای معین تهران وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به حادثه تلخ قطار تبریز-مشهد افزود: در این حادثه نیز مدیریت واحدی وجود نداشت که بخواهد تیم های عملیاتی را به صورت واحد مدیریت کند یا درمورد ساختمان پلاسکو تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، امداگران و اتش نشانان قابل تحسین و بیش از حد وظیفه ای بود که انجام دادند ولی یک انسجام مدیرتی وجود نداشت و اگر این حادثه در شهر رخ دهد آیا پیش بینی ها قانون و مقررات نظام مدیریت را تعریف کرده ایم که هر یک از ارگان های امدادی چه وظیفه ای را بر عهده دارند.

رویکرد اخلاقی جایگزین رویکرد سیاسی شود

نماینده مردم شاهرود و میامی با بیان اینکه جنبه مثبت حادثه پلاسکو تذکر جدی برای مسئولان بود، ابراز داشت: رئیس جمور دستوری داد مبنی بر اینکه مطالعات عمیقی در حوزه مدیریت شهری انجام شود و وزارت کشور در بحث ساختاری موظف است بازنگری آتش نشانی را در دستور کار خود قرار دهد که امیدواریم به فراموشی سپرده نشود.

حسینی با اظهار اینکه تعارضی که برگرفته از تفکر سیاسی نه تفکر خدمت به مردم نشات گرفته شود باعث آسیب رسانی به مردم خواهد شد، تصریح کرد: مدیریت یکپارچه باید متعلق به شهرداری باشد تا همه اعم از آب فاضلاب، شرکت گاز، نیروی انتظامی، امدادی، پلیس و هلال احمر تحت اختیار شهرداری و مدیریت یکپارچه باشند.

وی با بیان اینکه امیدواریم حادثه پلاسکو عبرتی برای مسئولان باشد و بدون نگاه سیاسی چاره اندیشی کنند، ابراز داشت: ساختار، مدیریت بحران، آموزش، تجهیزات و قانون مواردی است که باید به روز آوری شود.