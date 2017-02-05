اجرای آزمایشی طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان در راستای آغاز به کار پروژه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) اظهار داشت: پیشگیری های رشد مدار که ناظر بر کودکان و نوجوانان است یکی از موضوعات مهم در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب هاست.

وی گفت: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با محوریت سازمان آموزش و پرورش و با مشارکت نه دستگاه مسئول از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان مدریت و برنامه ریزی، بهزیستی، آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان فارس بصورت آزمایشی اجرا می گردد.

وی بیان کرد: علیرغم اهمیت بالای موضوع متاسفانه به دلیل عدم شناخت و کم توجهی از سوی مسئولین و مردم، عدم وجود اعتبار و همچنین جدید بودن این دانش در دنیا و عدم بومی سازی آن منطبق با موازین اسلامی و ایرانی، تاکنون برنامه پیشگیری های رشد مدار در کشور اجراء نشده و یا به صورت ضعیف اجراء شده است.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس خاطرنشان شد: اگر در کشور پیشگیریهای رشد مدار بصورت فراگیر و گسترده اجرا شود، می توان به یقین ادعا کرد کودکان و نوجوانان تا حدود بسیار زیادی به صورت بنیادی و اساسی در برابر جرایم و آسیب های اجتماعی در امان خواهند ماند.

رحمانیان افزود: برای موفقیت این طرح همه باید تلاش کنیم، زیرا آینده کشور در اختیار کودکان و نوجوانان امروز است و اگر کودکان و نوجوانان ما توانمند و مصون در برابر آسیب های اجتماعی و جرایم نشوند یقیناً در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که امر پیشگیری از وقوع جرم را یک امر علمی و فراقوه ای دانسته اند، گفت: این طرح در راستای لبیک به فرامین معظم له و با رعایت این دو خصیصه تهیه و اجراء می شود.

این مقام مسئول تشریح کرد: ائتلاف ملی پروژه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان اولین تجربه کاری بین بخشی بصورت ملی و فرا قوه ای و منطبق با موازین علمی در کشور است که پس از تأئید و تصویب شورای عالی رفاه و ریاست محترم جمهوری در استان فارس بصورت آزمایشی اجراء می شود.

رحمانیان با بیان اینکه یکی از اولویت های مهم دستگاه قضایی استان فارس، پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه پیشگیری های رشد مدار است، گفت: بررسیهای علمی نشان می دهد شروع درصد بالایی از آسیب های اجتماعی از یک اختلال فردی یا خانوادگی است که اگر روند شکل گیری این آسیب ها در دوران مناسب کنترل و مهار شود روند توسعه کندتر خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر آسیبها در زمان مناسب شناسایی، کنترل و مهار نشود الگوی آنها در فرد پیچیده‌تر خواهد شد و درمان آن به سختی صورت می گیرد، پس بهترین زمان برای شناسایی اختلالات و زمینه های آسیب در دوران تحصیل و شکل گیری شخصیت در دوره کودکی و نوجوانی در این دوره است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس گفت: این معاونت سه دوره را در حوزه پیشگیری های رشد مدار شامل مداخلات ارتقایی قبل از ولادت برای مادران، آموزش های ارتقایی و مداخلات مرتبط با دوره سنی پیش از مدرسه و معاضدت و پشتیبانی در اقدامات و مداخلات زودهنگام در مدارس، پشتیبانی میکند.

این مقام قضایی اظهار داشت: هدف از اجرای پروژه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان شناسایی به هنگام افراد نیازمند مراقبت و خانواده های آسیب پذیر و آسیب دیده است که نقش دستگاه قضایی در این پروژه حمایتی، معاضدتی، پشتبیانی و جلب مشارکت دستگاه ها بنفع نظام آموزشی کشور است.