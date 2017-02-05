۵۰ هزار امدادگر در سراسر کشور سازماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر یکشنبه در همایش بشردوستان سرخ نشان که در محل سالن شهید رجایی قزوین برگزار شد با اشاره به اعطای درجه به ٢٥٠ امدادگر استان قزوین در قالب طرح سازماندهی، افزود: در قالب این سازماندهی، تیم بندی عملیاتی، آموزش و صدور کارت شناسایی امدادگران نیز با هدف نگهداشت نیروی انسانی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور گفت: هم اکنون ٦٠ هزار امدادگر در جمعیت هلال احمر مشغول فعالیت هستند و مقرر شده است در قالب طرح سازماندهی، ٥٠ هزار امدادگر در سراسر کشور سازماندهی شوند.

از خودگذشتگی امدادگران؛ تبیین کننده ایثار برگرفته از دوران دفاع مقدس است

مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز در ادامه با تقدیر از تلاش های امدادگران داوطلب هلال احمر در برف و کولاک اخیر کشور، گفت: امدادگران از جان گذشته در آبعلی و گردنه گدوک، حکم و حقوق رسمی نداشته و به دنبال جایگاه خود نبودند، بلکه داوطلبانی از جنس مردم بودند که برای کمک به هموطن خود از جان مایه گذاشتند.

وی گفت: در دو هفته ای که به عنوان دبیرکل جمعیت مشغول به کار شده ام، فعالیت اجرایی خود را بلافاصله در سیل سیستان و بلوچستان و برف و کولاک اخیر در کشور آغاز کردم.

محمدیون با اشاره به اینکه شرط ما در هلال احمر، بیشتر عمل کردن و کمتر حرف زدن، است، اظهار کرد: بر این اساس به محض وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، بلافاصله در مناطق تحت تاثیر حاضر شده و از نزدیک شاهد روند امدادرسانی به هموطنان بودم.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به حضور خود در جاده های برف گیر و برف و کولاک اخیر آبعلی، گفت: در این عملیات امدادرسانی، نقش موثر هلال احمر واقعا ملموس بود.

وی با بیان اینکه امدادگران برای خدمت به هموطنان خود در گردنه گدوک از جنس مردم بوده و برای مردم خدمت می کردند، تصریح کرد: این از خودگذشتگی امدادگران؛ تبیین کننده ایثاری است که برگرفته از دوران دفاع مقدس بوده است.

محمدیون با اشاره به اینکه هلال احمر از نظر تجهیزات و امکانات نیازمند تقویت و توجه بیشتر است، عنوان کرد: دولت و مجلس باید هلال احمر را به عنوان نهادی مردمی و در خدمت به مردم و کمک یار دولت در نظر گرفته و این نهاد مردمی را در خدمت بهتر و بیشتر به مردم یاری کنند.