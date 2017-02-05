مدارس کشور باید پایگاه مقابله با جنگ نرم دشمن شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ورامین صبح یکشنبه وهمزمان با ایام الله دهه مبارک فجر در دیدار با جمعی از فرهنگیان اظهار داشت: امروز رسالت خطیری بر روی دوش فرهنگیان و معلمان است.

وی افزود: آموزش و پرورش زیربنای فعالیت در جامعه بوده و باید تعلیم و تربیت اسلامی در تمامی مدارس کشور به عنوان یک وظیفه و رسالت از سوی فرهنگیان دنبال شود.

محمودی با اشاره به این نکته که دانش آموزان به عنوان امانت نزد معلمان هستند، ادامه داد: آشنایی دانش آموزان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی با تعالیم دینی با جدیت دنبال شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: امروز دشمن با ابزارهای مختلف به جنگ اعتقادات و باورهای ملت ایران آمده و بیشترین برنامه خود را نیز برای ضربه زدن به جوانان و نوجوانان طراحی کرده است.

امام جمعه شهرستان ورامین بیان داشت: باید مدارس کشور در حوزه جنگ نرم به مقابله با تهدیدهای دشمن آمده و زمینه را برای گسترش و تعمیق ارزش های دینی و اسلامی فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر بیان داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی ایران، کشور در اوج امنیت و اقتدار قرار دارد و باید مردم قدر این آسایش را بدانند.