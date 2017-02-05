زندگی مجازی بر جامعه حاکم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام گیوی نهاودیان صبح یکشنبه در نشست طرح شیربن سازی زندگی گفت: خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد و همواره بر بهجت و نشاط تاکید دارد و ما بندگان نیز باید همواره این شادی را در زندگی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در دل زن و شوهرها جدایی افتاده است و شاهد وجود یک غم پنهان در چهرههای مردم، افسردگی عمومی و غمگین بودن جامعه هستیم.
این کارشناس مذهبی و مشاور خانواده با اشاره به اینکه اسلام دین نشاط است و دائما به مسئله شادی و نشاط در اسلام توجه شده است، گفت: زن و شوهر باید به یکدیگر نشاط دهند و شادی آفرین باشند.
وی افزود: آمار ارائه شده امروز از طلاق، تنها آماری است که به عنوان طلاق رسمی و قانونی بیان میشود و علاوه بر آن باید طلاق عاطفی را نیز به آن اضافه کرد.
حجت الاسلام گیوی نهاوندی طلاق عاطفی را طلاق خاموش و زرد دانست و افزود: متاسفانه در اکثر خانواده ها طلاق عاطفی مشاهده میشود و باید برای رفع این معظل، معیارهایی آن را بررسی کنیم.
وی تاکید کرد: به جای هزینه کردن میلیونها تومان برای زیبایی میتوان با یک لبخند زیبایی را در چهره به وجود آورد.
این کارشناس اجتماعی تصریح کرد: برای یک زندگی موفق زن و شوهر از جهات مختلف باید با یکدیگر تناسب داشته باشند و اگر خوب نگاه کنیم شاهد مسائل دقیق دین اسلام برای تحکیم خانواده خواهیم بود که باید به آن جامه عمل بپوشانیم.
این کارشناس مذهبی و مشاور خانواده اصل اول در شیرینسازی زندگی را احترام متقابل زوجین به یکدیگر عنوان کرد و یادآورشد: پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) همسران خود را با نامهای نیکو صدا می زدند و باید در صدا زدن همسر از کلمات محبتآمیز استفاده کرد.
حجت الاسلام گیوی نهاوندی، گفت: سلام کردن در هنگام ورود از مصداقهای احترام است و هیچ گاه هیچ کس نتوانست در سلام کردن از پیامبر (ص) سبقت بگیرد.
وی تصریح کرد: با هم غذاخوردن از مصادیق احترام است و متاسفانه در شهرهای بزرگ زندگی حقیقی افراد از بین رفته است و همه در زندگی مجازی به سر میبرند و این روزها موبایل تبدیل به وبال شده است.
طرح شیرین سازی زندگی از جمله طرح های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی و کمیته بانوان ستاد دهه فجر است که از ۱۵ تا ۱۹ بهمن ماه در کرمان، بم فهرج، ریگان و نرماشیر در حال برگزاری است.
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