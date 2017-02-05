به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در سیصد و بیست و ششمین جلسه شورا با اعلام اینکه ابتدای جلسه شهردار تهران کل مساله و برداشت ها و گزارش را ارائه می دهند و سپس سوالات و مسائل را مورد پرسش قرار می دهیم، افزود: آنچه مهم است این است که بتوانیم به نتایجی برسیم که هم در شهر و هم کشور نظیر این حوادث را دیگر نبینیم.

وی با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم که حاشیه ها به متن بیاید، خاطر نشان کرد: ما هرگز نمی خواهیم که نظیر حادثه پلاسکو در هیچ کجای دنیا رخ دهد زیرا برای همه انسان ها به عنوان بندگان خدا ارزش قائلیم.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران نیز با اعلام اینکه امروز وضعیت شهر تهران معلوم نیست و مشخص نیست که مدیریت ایمنی شهر با چه کسی است، گفت: بعد از حادثه پلاسکو و قبل از آن نیز بارها این بحث ها را در جلسات مختلف مطرح کردیم که نیاز است تا بازنگری ها هر چه زودتر اعمال شود.

احمد دنیامالی در تذکر پیش از دستور سیصد و بیست و ششمین جلسه شورا، با تاکید بر اینکه لازم و ضروری است که از این فضای ایجاد شده پس از حادثه پلاسکو استفاده کنیم تا معضل نبود متولی مدیریت ایمنی شهر را به لحاظ قانونی حل کنیم، خاطر نشان کرد: با عنایت دولت در سال اول دولت یازدهم کمیسیون ویژه کلانشهر تهران تشکیل شد اما هنوز تغییری در قوانین نمی بینیم.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ایمنی شهرها حدود ۲ سال است که پیش نویس قانون مدیریت یکپارچه تدوین شده اما هنوز شاهد تحولی در این زمینه نیستیم، خاطر نشان کرد: از دولت می خواهم که در زمینه مدیریت ایمنی و بحران شهر تهران با مصوبات جدید شاهد تسریع پیشبرد اهداف باشیم.

دنیامالی با اشاره به اینکه تهران هم اکنون یکصد نقطه خطرساز دارد که تنها شهرداری نمی تواند در مسیر ایمن سازی این نقاط اقدام کند، خاطر نشان کرد: از همه دستگاه ها می خواهیم که به شهرداری تهران و به طور کلی مدیریت شهری پایتخت در زمینه ایمن سازی این نقاط بحرانی کمک کنند تا وضعیت مدیریت بحران تهران ارتقا یابد.

سخنگوی شورای شهر تهران نیز ضمن تقدیر از مقام شامخ شهدای آتش نشان و تلاش های دلاورمردان آتش نشان در حادثه پلاسکو، از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خواست در رابطه با پایانه شرقی پایتخت که در سه جهت به بیمارستان لواسانی و سرخه حصار و بزرگراه شهید یاسینی منتهی می شوند، گزارشی بدهد زیرا حل گره ترافیکی این منطقه نیاز به تحلیل ترافیکی معاونت حمل و نقل دارد.

رضا تقی پور د ضمن بیان مطلب فوق همچنین از مجلس شورای اسلامی نیز خواست در بررسی بودجه سال ۹۶ کشور آن دسته از تکالیف قانونی که مصوب شده برای دولت در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و مترو را مورد توجه قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه مجلسی ها باید بررسی ها را اعمال کنند تا آنجائیکه که منابع شهروندان دیده نشده حقوق مردم شهرها به ویژه تهران، افزود: نباید مدیون مردم شویم و از همین رو باید بودجه های بخش مترو و توسعه حمل و نقل عمومی را در برنامه ها لحاظ کنیم.

وی همچنین به آخرین وضعیت لایحه مدیریت یکپارچه شهری که هم اکنون در کمیسیون های تخصصی در دست بررسی است اشاره کرد و گفت: لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی و آتش نشانی از این لایحه بیرون آمده، در حالیکه شهرها هر لحظه از سوی خطرات بسیاری تهدید می شوند.

تقی پور خاطر نشان کرد: حادثه پلاسکو باید درسی به مسئولان بدهد تا هر چه زودتر بررسی این لایحه تسریع شود تا حدود زیادی از ابهاماتی که مطرح است برطرف شود. زیرا مصوبه دولت در سال ۹۳ وضعیت این تهران را در زمینه لایحه مدیریت شهری مشخص کرده، اما اگر این لایحه هر چه زودتر مصوب شود بی شک مشکلات زودتر حل می شوند.