بیش از ۱۶۰۰۰ نفر امسال در کرمانشاه باسواد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بسامی امروز یک شنبه در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر در محل اداره سواد آموزی استان برگزار شد، گفت: سواد به عنوان یکی از مقوله های توسعه و پیشرفت است و با ید به صورت یک موضوع ویژه پیگیری شود.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: سواد یک ثروت نامرئی است و یکی از معضلات که سبب عدم توسعه فرهنگی کشور می شود، کم توجهی به این ثروت نامرئی است و متاسفانه برای ثروت پولی و اقتصادی اهمیت بیشتری قایل هستند.

جذب ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای باسواد کردن افراد بی‌سواد در استان کرمانشاه

وی با تاکید بر اینکه باید قدرت علمی و فرهنگی خود را در این سنگر علمی به نمایش بگذاریم، خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه از برنامه های ملی بسیار جلوتر است و طی امسال برنامه ملی تعین شده برای استان ما باسواد کردن ۱۵ هزار بیسواد بوده که ما توانستیم با زحمات همکاران در حوزه سواد آموزی ۱۶ هزار و ۱۵۰ نفر با سواد کنیم.

بسامی یادآور شد: از آنجا که بحث ریشه کن کردن بیسوادی در جامعه یک برنامه ملی است بنابر این، اعتبارات ملی دارد نه استانی و ما توانستیم اعتباری نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان جذب استان کنیم.

وی ادامه داد: در راستای باسواد کردن جامعه هدف مشوق هایی از طرف کشور برای بی سوادها در نظر گرفته شده و مبلغ ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان به افرادی که بتواند سواد بیاموزند داده می شود و مستقیم به حساب افراد ریخته خواهد شد.

معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، توجه جدی استان به وضعیت سوادآموزی را قابل قبول دانست و افزود: این امر سبب شد که طرح های ارائه شده از سوی استان ما مورد توجه و استقبال در سطح کشور قرار بگیرد.

موفقیت ایده‌ای نو در راستای باسواد کردن افراد در استان کرمانشاه و ارائه مشوق‌های سوادآموزی

بسامی ابراز داشت: در استان کرمانشاه برای اولین بار خلاقیتی انجام شد که برای کشور جالب بود و از آن استقبال شد یکی از آن خلاقیت ها مشارکت با ۱۱ موسسه بود که به پیشنهاد معاونت سواد آموزی توانستیم مشوق هایی برای سوادآموزان از آن موسسات دریافت کنیم.

معاونت سواد آموزی استان کرمانشاه اذعان داشت: بسیج سازندگی در این راستا با سواد آموزی تفاهم نامه ای منعقد کرد -که طی آن به ازای هر تعداد ازافرادی که سواد آموزی معرفی می کند- علاوه بر سواد آموزی، اگر فن و مهارتی را آموختند ۳۰ میلیون تومان وام اشتغال با سود ۱۴ درصد به آن افراد پرداخت شود.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مشوق ها تخصیص بسته های حمایت اقتصادی و مقاومتی به افرادی نوسواد است که از طرف بسیج سازندگی به افراد پرداخت خواهد شد.

مددجویانی که سواد بیاموزند سفر عتبات عالیات جایزه می گیرند

بسامی همچنین بیان کرد: از طرف کمیته امداد امام خمینی(ره) به سرپرست خانواده هایی که بی سواد هستند و سواد می آموزند پاداش برون مرزی زیارت عتبات عالیات برای اولین بار در این استان اجرایی خواهد شد.

وی تعداد افراد بی سواد ۱۰ تا ۴۹ سال را در سال ۹۴، ۲۳ هزار و ۳۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: نیمی از بیسوادان استان کرمانشاه در شهر کرمانشاه هستند.

به گفته بسامی تعداد ۷ هزار از اولیای دانش آموزان بیسواد هستند که سبب پسرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد شد و از این رقم ۵۷ درصد مربوط به شهر کرمانشاه است.

وی یادآور شد: پیش بینی شده طی سه سال آینده کل بیسوادی در استان کرمانشاه ریشه کن شود به شرط اینکه مبادی ورودی بیسوادی مسدود شود.

۵۰ درصد بی سوادان در گروه سنی ۳۹ تا ۴۹ سال هستند

بسامی با بیان اینکه در همه گروه های سنی افراد بی سواد داریم بیان داشت: بیشترین گروه سنی مربوط به افراد ۳۹ تا ۴۹ سال است و فعالیت ما هم در این راستاست، چراکه در این گروه سنی ۵۰ درصد بیسواد داریم.

وی یکی از سیاستهای بومی استان را عدالت آموزش دانست و افزود: در این راستا سعی شده در روستاها و حاشیه شهرها بیشتر کار شود و تا کنون ۵۸۰ نفر از عشایر بیسواد و کم سواد شناسایی شده اند که برای آموزش آنها برنامه هایی در دست اقدام است.

وی همچنین به برنامه های دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: در ایام دهه فجر برنامه هایی از قبیل مسابقات کتابخوانی، برگزاری مسابقه سوره فجر، برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب «پیام سازندگی» به صورت همزمان در ۱۶ شهرستان استان، مسابقه رادیوی، هم اندیشی دانشگاه و همچنین برگزاری هم اندیشی دستگاه های مشارکت پذیر برنامه ریزی شده است.