به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاکوان رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: پرونده‌ای به شکایت خانمی تحت عنوان نقض حق ناشی از عناوین و علائم گزارش شد. شاکی اعلام داشت اینجانب سال‌ها در برنامه آموزشی یکی از شبکه‌های سیما در حال فعالیت هستم لذا مدتی پیش متوجه شدم شخص ناشناسی در کانال یکی از شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده و درج تصویر شخصی بنده به همراه لینک مربوطه و دعوت بازدید کنندگان به کانال مذکور، اقدام به تبلیغات مجازی در زمینه فعالیت کاری خود (آموزش خیاطی) می‌کند.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص طی بررسی‌های به عمل آمده شخص شناسایی و مشخص شد ادمین کانال از آی‌دی مخصوصی استفاده کرده است، لذا با اقدامات فنی و پلیسی و طی ارتباط‌گیری و مهندسی اجتماعی صورت گرفته متهم شناسایی شد.

وی افزود: حسب دستور مقام محترم قضایی نامبرده احضار و طی تحقیقات به عمل آمده به جرم خود معترف و انگیزه خود را افزایش بازدیدکنندگان و ارتقاء اعضای کانالش عنوان کرد. بدین‌وسیله پرونده به همراه متهم به دادسرا ارسال و متهم دراختیار قانون قرار گرفت.

سرهنگ کاکوان به کاربران هشدار داد: شهروندان و کاربران اینترنتی باید به خاطر داشته باشند که استفاده از نام اختصاصی، عکس، نشان و یا علائم حقیقی و حقوقی در صفحات اینترنتی بدون جلب رضایت طرف مقابل تخلف محسوب شده و برابر ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای مقرر شده هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی، صوت یا تصویری یا فیلم خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت او منتشر و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر و یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به مجازات مد نظر در قانون محکوم خواهد شد.