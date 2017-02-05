احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج دهه فجر اظهار داشت: مسابقات شطرنج دهه فجر استان‌همدان با شرکت ۵۶ نفر در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در هفت دور به روش سوئیسی بازمان ۹۰ دقیقه برای هر بازیکن و ۳۰ ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت، انجام شد.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در پایان سینا کوروند، محمدرضا ولدی و علی مقصودی صدیق در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

بابایی خاطرنشان کرد: عادله فرخزادی به‌عنوان سرداور و سجاد جهانگیری به‌عنوان داور این مسابقات را قضاوت کردند.

وی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

رئیس هیئت شطرنج استان‌همدان عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان‌همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.