به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح یکشنبه در نشست با معاون سیاسی استاندار بوشهر اظهار داشت: جامعه پزشکی این ادعا را دارد که در دوران پس از انقلاب رشد علمی و پیشرفته چشمگیری داشته است.
وی افزود: امروز در جایگاهی ایستادهایم که تمام بیمارها و جراحیها در داخل کشور و بهوسیله پزشکان ایرانی صورت میگیرد؛ این اقتدار و استقلال پزشکی را مرهون انقلاب اسلامی هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بیان کرد: همچنین استان بوشهر در حوزه درمان و سلامت رشد و اقدامات قابل قبولی در طی سه ساله گذشته داشته است.
رئیسی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید یکی از اقدامات خوب آن این بود که بحث بهداشت و درمان را در اولویت اول خود قرار داد.
وی گفت: با اجرای طرح تحول سلامت تعداد تختهای بستری از زیر ۸۰۰ به هزار و ۴۱۳ در استان رسیده است که با وجود کمبود منابع مالی اقدامی ارزشمند است.
رئیسی بیان کرد: دولت تدبیر و امید این توفیق را دارد که محرومیت زدایی و عدالت در حوزه سلامت را به خوبی اجرا کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: تا قبل از طرح تحول سلامت ۲۳ درصد از بیماران ما به استانهای همجوار مراجعه میکردند که امروز این آمار به زیر ۱۲ درصد رسیده است.
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