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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

مراجعه بیماران بوشهری به دیگر استان‌ها کمتر از ۱۲ درصد است

مراجعه بیماران بوشهری به دیگر استان‌ها کمتر از ۱۲ درصد است

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: تا قبل از طرح تحول سلامت ۲۳ درصد از بیماران ما به استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند که امروز این آمار به زیر ۱۲ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علیرضا رئیسی صبح یکشنبه در نشست با معاون سیاسی استاندار بوشهر اظهار داشت: جامعه پزشکی این ادعا را دارد که در دوران پس از انقلاب رشد علمی و پیشرفته چشمگیری داشته است.

وی افزود: امروز در جایگاهی ایستاده‌ایم که تمام بیمارها و جراحی‌ها در داخل کشور و به‌وسیله پزشکان ایرانی صورت می‌گیرد؛ این اقتدار و استقلال پزشکی را مرهون انقلاب اسلامی هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بیان کرد:  همچنین استان بوشهر در حوزه درمان و سلامت رشد و اقدامات قابل قبولی در طی سه ساله گذشته داشته است.

رئیسی خاطرنشان کرد:  دولت تدبیر و امید یکی از اقدامات خوب آن این بود که بحث بهداشت و درمان را در اولویت اول خود قرار داد.

وی گفت: با اجرای طرح تحول سلامت تعداد تخت‌های بستری از زیر ۸۰۰ به هزار و ۴۱۳ در استان رسیده است که با وجود کمبود منابع مالی اقدامی ارزشمند است.

رئیسی بیان کرد: دولت تدبیر و امید این توفیق را دارد که محرومیت زدایی و عدالت در حوزه سلامت را به خوبی اجرا کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: تا قبل از طرح تحول سلامت ۲۳ درصد از بیماران ما به استان‌های همجوار مراجعه می‌کردند که امروز این آمار به زیر ۱۲ درصد رسیده است.

کد مطلب 3897681

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