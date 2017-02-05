به گزارش خبرگزاری مهر، «سیاه و سفید» اثر محمدعلی سلیمانزاده و «مثل یک پروانه روی قلب» به کارگردانی مریم خلیلزاده از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب برای توزیع کنندگان و خریداران فیلم کوتاه این بازار ارایه میشود.
امسال این بازار با حضور توزیع کنندگان و تهیه کنندگان، روسای جشنوارههای فیلم و شبکههای تلویزیونی در فضایی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با ۵۳ غرفه مجزا برای هر کشور از ۱۸ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ در شهر فرهنگی هنری کلرمون برگزار میشود.
در همین حال، سال گذشته نیز ۳۵۰۰ نماینده در قالب ۶۱۲ تهیه کننده، ۱۸۹ خریدار فیلمهای تلویزیونی با معرفی ۳۳۵ فیلم فعالیت داشتهاند و تقریباً ۲۸۹۸ فیلم از سوی ۲۷۳ دستاندرکار فیلم کوتاه در محل Video Library (اتاق نمایش فیلم) که به صورت اتاقکهایی برای مخاطبان تعبیه شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
این دو انیمیشن کوتاه راه یافته به بخش مسابقه دانشجویی دهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران این فرصت را پیدا کردهاند تا از این طریق مورد بررسی بینالمللی قرار گیرند.
کانون پرورش فکری تنها غرفه ایرانی حاضر در این رویداد فرهنگی هنری است که با رویکردی جدید شرکت کرده است.
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