مانعی در مسیر توسعه بیش از پیش روابط تهران – لیسبون نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه هنگام دریافت استوار نامه سفیر جدید پرتغال در تهران، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و پرتغال ظرفیت های زیادی برای تقویت همکاری های مشترک دارند که باید از آنها استفاده کرد، گفت: ضروری است که همکاری های دو کشور نه تنها در حوزه های سیاسی و اقتصادی بلکه در حوزه های فرهنگی ، علمی و فناوری و دانشگاهی نیز بیش از پیش گسترش یابد.

رییس جمهور همچنین تقویت همکاری های دو کشور در عرصه های صنعتی و انرژی را ضروری برشمرد و افزود: بخشهای خصوصی ایران و پرتغال ظرفیت های گسترده ای برای همکاریهای مشترک دارند و می توانند جهشی در تقویت همکاریهای دو کشور ایجاد کنند.

روحانی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد حرکت رو به رشدی در روابط نیز دو کشور ایجاد شده اما در مجموع متناسب با ظرفیت های همکاری دو کشور نیست، اظهارداشت: پرتغال نیز می‌تواند با تقویت همکاریهای بانکی و بیمه ای، ضمن بهره گیری از فرصت های پسابرجام، به همکاریهای اقتصادی دو کشور نیز شتاب بیشتری دهد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تروریسم را خطری برای همه جهان برشمرد و اظهارداشت : مبارزه با تروریسم و افراطی گری و خطرات آن برای جهان ، یک همکاری جمعی میان کشورها را ایجاب می کند و ایران آماده است در این عرصه همکاری های خود را با اتحادیه اروپا توسعه دهد.

"ژواعو کورته رال" سفیر جدید پرتغال در تهران نیز ضمن تقدیم استوارنامه خود به رییس جمهوری ، تاکید کرد که لیسبون مصمم است روابط خود را با تهران در همه حوزه های مورد علاقه بیش از پیش ارتقاء بخشد.

سفیر جدید پرتغال گفت: پس از توافق تاریخی برجام ، فرصت های فراوانی برای پرتغال و عمده کشورهای جهان ایجاد شده تا روابط خود را با تهران در همه حوزه ها مستحکم کنند و با توجه به امکانات گسترده ایران و پرتغال برای تعمیق همکاری ها و روابط، باید از این امکانات بیش از پیش استفاده کرد.

وی خواهان تقویت همکاری های فرهنگی ، علمی و دانشگاهی دو کشور شد و ابراز امیدواری کرد که در دوره ماموریتش ، سطح روابط تهران – لیسبون در همه حوزه ها بیش از پیش گسترش یابد.