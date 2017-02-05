مهمترین پیام انقلاب معنویت و ارزشهای الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،ویژه برنامه «صلاه فجر»روز یکشنبه با حضور؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، خانواده کارکنان و کارشناسان حوزه هنری قزوین در محل حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام علی نعمت الهی در این مراسم گفت: معنویت و ارزش های الهی مهمترین پیام انقلاب اسلامی برای جهانیان است ودر دوره ای که گفتمان غالب، متعلق به مکاتب مادی با انواع ایسم های کاذب بود و هرگونه اندیشه دینی در مجامع جهانی طرد می شد، انقلاب اسلامی با ماهیت کاملا دینی به پیروزی رسید.

وی افزود: قدرت اجتماعی بر سه پایه؛ باور دینی، رهبری و مردم استوار است و این هنر امام(ره) بود که توانست میان باورهای دینی و مردم پیوند عمیق ایجاد کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان دو شاخصه مهم باور در جامعه ایران را مسئله انتظار فرج و قیام حسینی برشمردو یادآورشد: انقلاب ما با الهام از کربلا به پیروزی رسید و با اتکا به مهدویت تداوم دارد لذا باید همواره قدردان نظام اسلامی، امام(ره)، و شهدا باشیم.

مهمترین رسالت حوزه هنری ترویج تربیت دینی است

در ادامه علی هوشمند رئیس حوزه هنری قزوین ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر ضرورت تعلیم و تعلم در پرورش دینی فرزندان تأکید کرد و گفت: اعتقاد و ایمان به کار فرهنگی مهمترین موتور محرک اهالی فرهنگ است و خانواده حوزه هنری به عنوان عضوی از خانواده فرهنگی استان، با تلاش شبانه روزی در جهت تولید آثار فاخر، تربیت نیروی انسانی گام برداشته و این کار مهم با اتکا به ایمان قلبی و کاردانی و دانش کارکنان و کارشناسان این مرکز محقق شده است.

در پایان این جلسه از برگزیدگان مسابقه نماز با اهداء لوح و هدیه ای به رسم یادبود تجلیل شد.

قرائت شعر و اجرای موسیقی سنتی از دیگر برنامه های این مراسم بود.