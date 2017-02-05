فروچاله های میناب از پلاسکو خطرناک تر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر یکشنبه در جمع مردم روستای نصیرایی و محمودی شهرستان میناب بیان داشت: زندگی کردن در چنین وضعیتی و در منازل ترک خورده جرات می خواهد و من در تعجبم که چرا تاکنون کاری برای این منطقه نشده است.

مرادی گفت: من پیش از این موضوع را از رسانه های وفضای مجازی شنیده بودم اما امروز که در جمع صمیمی شما مردم قرار گرفتم بازدید از دشت ویران و منازل ترک خورده را با ترس انجام می دادم.

عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: دیدن چنین وضعیتی برای هر مسئولی و در هرجایگاهی و در هر نقطه ای از کشور درد آور است.

وی تصریح کرد: مسئولان بی تفاوت از کنار این فروچاله ها که مردم آن را مرگ خاموش می نامند نگذرند و اگر وجدان کاری در مسئولان شهرستان و استان و کشور دیده می شود به وضعیت مردم رسیدگی کنند چرا که آنها با استرس زندگی روزانه خود را سپری می کنند.

مرادی گفت: طبق فرمایشات امام راحل که خدمت به مردم را وظیفه مسئولان دانسته به مردم این منطقه این نوید رامی دهم که با همکاری مردم ونماینده ادوار گذشته این منطقه که فردی پرتلاش است این موضوع را پیگیریی خواهم کرد و برای وضعیت ۳۰روستای بحران زده میناب چاره ای اندیشیده می شود.

نماینده مردم بندرعباس بیان داشت: این انقلاب مدیون خون جوانان این منطقه است که با گذشت از خود نقش تاثیرگذاری در شکل گیری آن داشته، چطور مشاهده می شود که مسئولان رسیدگی به مشکلات مردم را فراموش کرده اند.

مرادی گفت: آب بندرعباس از شهرستان میناب باید جدا شود و این موضوع را بارها به مسئولان و وزارت نیرو تذکر داده شده است.

مرادی عنوان داشت: تمام تلاش خود را به کار می گیرم تا بتوان مسئولان کمیسیون انرژی را به این شهرستان آورده تا درد مردم را از نزدیک مشاهده کنند.