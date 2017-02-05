اماکن غیر ایمن در اردبیل باید تذکر دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر یکشنبه در جلسه پدافند غیرعامل اردبیل تصریح کرد: ضروری است تمامی ساختمانهای غیر ایمن شناسایی و ردهبندی شده و نسبت به اصلاح آن ها اقدام شود.
وی افزود: موضوع ایمنی تعارفبردار نیست و هر مدرسه، بازار، مسجد و ساختمان غیر ایمن میبایست بدون فوت وقت ایمنسازی شده و دستگاههای ناظر نیز اخطار لازم را به این ساختمانها ارائه دهند.
وی متذکر شد: انتظار میرود ایمنسازی ساختمانهای تجاری از طریق فرمانداریها پیگیری شده و به عنوان مثال مدارس و مساجد پرتردد در صدر ایمنسازی قرار گیرند.
استاندار اردبیل در خصوص کمبود ایستگاهها و تجهیزات آتشنشانی شهر اردبیل گفت: تأمین تجهیزات آتشنشانی بر عهده شهرداری و شورای شهر است.
به گفته خدابخش با این وجود برای تأمین نردبان ۵۶ متری از سفر رئیسجمهور سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافت که بیشک اگر سفر رئیسجمهور نبود این مبلغ را از استان نمیتوانستیم تأمین کنیم.
وی افزود: در عین حال به جای ایجاد ایستگاههای بزرگ بهتر است با درجهبندی، آتشنشانی به ایجاد ایستگاههای کوچک به ویژه در مکانهایی از شهر که نیازمند است، اقدام کند.
استاندار اردبیل افزود: آتشسوزی در ساختمان پلاسکو حادثهای بود که اهمیت ایمنی را یادآوری کرد و انتظار میرود مقوله ایمنی موردتوجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
خدابخش همچنین در خصوص کمبود نیروی انسانی در آتشنشانی اردبیل اضافه کرد: این کمبود در حالی طرح میشود که شهرداری اردبیل با مازاد نیرو مواجه است.
وی افزود: ضروری است تعدادی از نیروهای مازاد آموزش داده شده و در آتشنشانی به کار گرفته شوند و ساماندهی در خصوص نیروهای شهرداری انجام شود.
به گفته استاندار اردبیل آتشنشانی مسئولیت اطفا حریق محدوده شهری را دارد و به عنوان مثال شهرکهای صنعتی خود میبایست به تجهیز آتشنشانی اقدام کنند.
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