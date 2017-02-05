ممانعت از ورود ۱۳۶ هزار پرونده تامین اجتماعی به محاکم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی صبح یکشنبه در نشست با کارگزاران تامین اجتماعی در بوشهر اظهار داشت: در ۹ ماهه ابتدایی سال بالغ بر ۱۱۸ هزار پرونده در دستور کار هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت که از این تعداد به ۱۰۵ هزار پرونده رسیدگی، ۹۲ هزار ۹۵۱ رای صادر شده و بالغ بر ۱۳ هزار پرونده مانده است.
وی افزود: ۴۱ هزار ۲۱۴ پرونده در جلسات تجدید نظر بودند که از این تعداد به ۳۱ هزار ۵۲۸ پرونده رسیدگی شده است.
سرپرست دبیر خانه هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: در جلسات بدوی نیز ۲ هزار ۳۳۸ پرونده در دستور کار قرار گرفت که از ۱۸۰۰ پرونده رسیدگی و ۱۵ هزار ۹۹رای صادر شد.
کریمی خاطرنشان کرد: اخلاق و قانونمندی یکی از مهمترین رسالت هیئتهای بدوی و تجدید نظر است که باید به این دو موضوع توجه داشته باشند.
وی در ادامه گفت: دقت در شناسائی و ثبت نشانی، نوع فعالیت و ابلاغ بدهی به کارفرما از دیگر مواردی است که هیات ها باید به آن توجه داشته باشند.
سرپرست دبیر خانه هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر بستر سازی مناسب برای مکانیزاسیون فضای موجود هیئتهای تشخیص مطالبات گفت: تعبیه و راهاندازی نمایشگر برای اعلام پروندههای مطرح شده در سالن انتظار، مشاهده محاسبات و تقویت برنامه اوراکل و ایجاد سیستمهای پیامکی اعلام آرا، قرارها و دعوتنامهها از طریق وب از جمله کارهایی است که در راستای گسترش مکانیزاسیون باید مورد توجه هیئتها باشد.
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