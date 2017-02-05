پروژه های عمرانی و کشاورزی شهرستان بهار بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز دهه فجر و با حضور معاون امور عمرانی استاندار همدان چند پروژه عمرانی و کشاورزی در شهرستان بهار کلنگ زنی و یا به بهره برداری رسید.

کلنگ زنی و آغاز عملیات ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهر بهار با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و با زیربنای ۱۲۶۷ متر مربع در ۳ طبقه و بهره برداری واحد پرورش گاو شیری ۵۰ راسی مولد روستای «پرلوک» در زمینی به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر یک میلیارد تومان با ظرفیت تولید ۳۸۰ تن شیر در سال و اشتغالزایی ۵ نفر از اقدامات انجام شده طی امروز در شهرستان بهار بود.

همچنین پروژه عمرانی تامین آب روستای «پرلوک»، با اعتباری بالغ بر ۲۱۰ میلیون تومان افتتاح شد.

عملیات اجرایی این پروژه با حفر و تجهیز یک حلقه چاه دستی به عمق ۱۲ متر، محوطه سازی به وسعت ۸۰ متر مربع، اجرای ۱۲۰ متر خط برق، نصب یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۵ کیلووات، تهیه و استقرار یک دستگاه کانکس برای تاسیسات کلرزنی و عملیات کلرینه و ضدعفونی آب شرب انجام شده و در راستای ساماندهی وضعیت منابع آبی موجود عملیات لایروبی و کف زنی چاه های قدیمی نیز صورت گرفته است.

سالن ورزشی روستای «پرلوک» نیز در مساحت ۹۵۷ متر مربع و با اعتباری افزون بر ۷۰۰میلیون تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.