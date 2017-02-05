امام جمعه قزوین از کاراته کای استان تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از «مجید حسنی‌نیا» کاراته کای قزوینی با بیان این‌که تمام زیبایی کار ورزشکاران ما در حمایت از مظلومان و مستضعفان بروز و ظهور می‌یابد، عنوان کرد: تختی نمونه‌ای از بزرگ‌ترین ورزشکاران این کشور است که همواره مدافع مظلوم و مستضعف بود و هیچ‌گاه در برابر ظالم سر خم نکرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با تأکید بر این‌که ورزشکاران ما قهرمانان میدان عدالت و ظلم‌ستیزی هستند، گفت: این‌که ورزشکاران ما با نمایندگان رژیم صهیونیستی مبارزه نمی‌کنند گویای روحیه عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی آن‌هاست و با این اقدام، ورزشکاران ما قهرمانان واقعی به شمار می‌آیند.

«مجید حسنی‌نیا»، کاراته‌کای قزوینی، نماینده وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته ایران در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته بود که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از رویایی با نماینده رژیم اشغالگر قدس انصراف داد و از دور مسابقات کنار رفت.