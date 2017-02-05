«یک فنجان چای دبش» منتشر شد

علیرضا احمدی‌خرم نویسنده کتاب یک فنجان چای دبش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب شامل داستان هایی از دل مشغولی انسان‌های معاصر و مینیمال‌ها است. کتاب یک فنجان چای دبش مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه، طنزها و مینیمال‌های من از سال ۸۰ تا کنون است.

وی افزود: هدف از این کتاب سوق دادن اندیشه‌های آدمی به سمت ارزش‌های اخلاقی و انسانی با درون‌مایه طنز است.

این نویسنده عنوان کرد: در بخش داستانی تمرکز بر دل‌مشغولی‌های انسان‌های معاصر شده است و شخصیت‌های داستانی کتاب عمدتا در میان خیر و شر دست و پا می‌زنند و آزموده می‌شوند.

احمدی‌خرم خاطرنشان کرد: بخش دیگر این کتاب را مینیمال‌ها با درون مایه طنز شامل می‌شوند.

وی گفت: اسم کتاب به لحظات فراغت همه ما اشاره دارد و به آن دلیل است که با کتاب باید ساده مواجه شد.

احمدی خرم بیان کرد: کتاب تجربیات روانی از دست نوشته های من است که فارغ از هرگونه پیرایه و آرایه‌ای سعی دارد ذهن خواننده را به خود سوق دهد.

علیرضا احمدی خرم متولد سال ۶۱ برازجان است و از سال ۷۸ با نشریات مختلف ادبی همکاری دارد.

شناسه کتاب:

عنوان کتاب: یک فنجان چای دبش

نویسنده: علیرضا احمدی خرم

موضوع: داستان

ناشر: شاخه زرین

محل نشر: بوشهر

زبان اصلی: فارسی

قیمت: ۷۵ هزار ریال

شمارگان چاپ نخست: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات : ۲۰۸ صفحه

تاریخ نشر اول: ۱۳۹۵

شماره کتابشناسی ملی: ۴۳۶۰۰۲۸

شابک : ۲-۴۲-۹۵۴۸-۶۰۰-۹۷۸