«یک فنجان چای دبش» منتشر شد

علیرضا احمدیخرم نویسنده کتاب یک فنجان چای دبش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کتاب شامل داستان هایی از دل مشغولی انسانهای معاصر و مینیمالها است. کتاب یک فنجان چای دبش مجموعهای از داستانهای کوتاه، طنزها و مینیمالهای من از سال ۸۰ تا کنون است.
وی افزود: هدف از این کتاب سوق دادن اندیشههای آدمی به سمت ارزشهای اخلاقی و انسانی با درونمایه طنز است.
این نویسنده عنوان کرد: در بخش داستانی تمرکز بر دلمشغولیهای انسانهای معاصر شده است و شخصیتهای داستانی کتاب عمدتا در میان خیر و شر دست و پا میزنند و آزموده میشوند.
احمدیخرم خاطرنشان کرد: بخش دیگر این کتاب را مینیمالها با درون مایه طنز شامل میشوند.
وی گفت: اسم کتاب به لحظات فراغت همه ما اشاره دارد و به آن دلیل است که با کتاب باید ساده مواجه شد.
احمدی خرم بیان کرد: کتاب تجربیات روانی از دست نوشته های من است که فارغ از هرگونه پیرایه و آرایهای سعی دارد ذهن خواننده را به خود سوق دهد.
علیرضا احمدی خرم متولد سال ۶۱ برازجان است و از سال ۷۸ با نشریات مختلف ادبی همکاری دارد.
شناسه کتاب:
عنوان کتاب: یک فنجان چای دبش
نویسنده: علیرضا احمدی خرم
موضوع: داستان
ناشر: شاخه زرین
محل نشر: بوشهر
زبان اصلی: فارسی
قیمت: ۷۵ هزار ریال
شمارگان چاپ نخست: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات : ۲۰۸ صفحه
تاریخ نشر اول: ۱۳۹۵
شماره کتابشناسی ملی: ۴۳۶۰۰۲۸
شابک : ۲-۴۲-۹۵۴۸-۶۰۰-۹۷۸
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