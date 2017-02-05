کشف ۱۷۰ کیلوگرم تریاک در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر روی یک باند فعال و حرفه ای قاچاق مواد مخدر، مشخص شد که این باند قصد دارد یک محموله سنگین مواد مخدر را از استان های جنوبی کشور بارگیری و پس از انتقال به استان همدان نسبت به توزیع آن بین خرده فروشان مواد مخدر اقدام کند.

وی افزود: به منظور جلوگیری از خرد شدن این محموله مواد مخدر، با اقدام به موقع و هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملایر، یک دستگاه تریلی در محور استان همدان توقیف شد.

مهدیان نسب اظهار داشت: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ۸۰ کیلوگرم تریاک بالفافه که به صورت ماهرانه ای جاسازی بود کشف و در این رابطه سه نفر متهم دستگیر شدند.

سردار مهدیان نسب در ادامه با اشاره به عملیات دیگری که شب گذشته توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر همدان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان و در محور این استان انجام شد، افزود: در این عملیات نیز یک دستگاه خودرو کامیون که از استان های جنوبی به سمت استان های شمالی در حرکت بود، توقیف شد که در این خصوص ۹۰ کیلوگرم تریاک با لفافه کشف و ۲ نفر قاچاقچی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان اظهار داشت: توان اطلاعاتی و عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر موجب شده تا با بکارگیری ظرفیت های برون استانی و درون استانی به عنوان یک راهبرد هدفمند ضربات سنگینی به قاچاقچیان مواد مخدر وارد شود.