مردم محوری رویکرد کمیته امداد امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کلامی شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از دیدگاه امام راحل(ره) فقرا و مستضعفان وارثان اصلی انقلاب اسلامی هستند و حفظ کرامت آنها وظیفه حکومت اسلامی و مردم است و کمیته امداد نمود عینی تفکر امام راحل(ره) در مبارزه با فقر و تنگدستی است و به خاطر دغدغه مبارزه با فقر بود که امام خمینی(ره) بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۴ اسفند ۵۷ کمیته امداد را تشکیل داد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد کمیته امداد رویکرد مردم محوری است، افزود: حفظ عزت و کرامت فقرا و تهیدستان امانتی است که خداوند بر ما قرار داده و در آیات و روایات اسلامی نیز بر این نکته سفارش شده و در همین راستا و به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) برای ۲۵ نوعروس شهرستان بخشایش جهیزیه اهدا شده است.

کلامی با اشاره به اینکه این جهیزیه ها شامل اجاق گاز، یخچال، چرخ گوشت، سرویس آشپزخانه، اتو و پتو است، خاطر نشان کرد: این جهیزیه ها به همت دفتر امام جمعه، کمک خیران و مرکز نیکوکاری شهر بخشایش تهیه شده و ارزش ریالی آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی در پایان گفت: ۱۹۵ خانوار بخشایشی تحت حمایت این نهاد هستند و امسال برای ۷۵ خانوار تسهیلات اشتغال پرداخت شده است و در سال گذشته ۱۴ و امسال نیز ۱۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت بخشایش احداث و یا خریداری شده است.