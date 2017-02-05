محسن محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرستان فریدونشهر تعداد بناهای تاریخی بسیار محدود است، اظهار داشت: در این شهرستان تنها پنج بنای تاریخی وجود دارد که به صورت میانگین دارای قدمت ۳۵۰ ساله هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو بنای کلیسای حضرت مریم و کلیسای هوانس ثبت ملی شده‌اند، ابراز داشت: سه بنای کلیسای سوبنرسس، قلعه سیمون و قلعه قول نیز در حال ثبت ملی شدن هستند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان فریدونشهر با بیان اینکه خانه مرحوم رفیعی نیز در شهرستان فریدونشهر در حال ساماندهی برای تبدیل شدن به موزه باستان شناسی و اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان فریدونشهر است، اضافه کرد: برای ساماندهی این خانه ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته که تاکنون ۱۳۰ میلیون تومان آن هزینه شده است و در اردیبهشت سال آینده این بنا به بهره برداری می‌رسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه در شهرستان فریدونشهر ۹۰ تپه دارای ارز ش تاریخی شناسایی شده است، تصریح کرد: سفال‌های این تپه‌ها در حال گمانه زنی تاریخی هستند و در آینده نزدیک ۲۰ مورد از این تپه‌ها ثبت ملی خواهند شد.

محمدی همچنین به انجام تشریفات اداری برای ثبت ملی آبشار پونه‌زار نیز اشاره کرد و گفت: این آبشار یکی از مناطق مهم گردشگری شهرستان فریدونشهر است که به زودی به ثبت ملی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه شهرستان فریدونشهر پس از کاشان دومین شهرستان دریافت کننده موافقت اصولی تفکیک اراضی میراثی است، اضافه کرد: در این راستا برنامه‌ریزی برای حضور سرمایه‌گذاران با توجه به ظرفیت بالای موجود در حال انجام است.