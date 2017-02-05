کشف یک میلیارد ریال برنج قاچاق در ملایر

سرهنگ شعبان ترک نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران مبارزه با کالای قاچاق شهرستان ملایر حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو کامیون کشنده مشکوک شدند که برای بررسی بیشتر نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی افزود: دربررسی به عمل آمده مشخص شد که خودرو حامل ۲۰ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم برنج خارجی بوده و راننده فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: ارزش این محموله یک میلیارد ریال برآورد شده و در حال حاضر پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.