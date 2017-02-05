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۱۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

طی یک عملیات ضربتی؛

پلیس ترکیه ۴۰۰ مظنون به همکاری با داعش را بازداشت کرد

پلیس ترکیه ۴۰۰ مظنون به همکاری با داعش را بازداشت کرد

نیروهای امنیتی ترکیه در جریان عملیاتی که در سراسر این کشور انجام شد، ۴۰۰ نفر را به ظن همکاری با داعش بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس ترکیه امروز یکشنبه از بازداشت ۴۰۰ مظنون به همکاری با داعش در عملیات ضد تروریستی خبر داد که به طور همزمان در سراسر کشور، انجام گرفت.

اغلب این مظنونین در استان «شانلی اورفه» که با سوریه هم مرز است، بازداشت شده اند حال آنکه آنکارا، قونیه و بورسا نیز در جایگاه های بعدی به لحاظ تعداد بازداشت شدگان قرار می گیرند.

داعش همچنان با توجه به همجواری ترکیه با سوریه، در زمره تهدیدات اصلی دولت آنکارا محسوب می شود به ویژه آنکه این گروه مسئولیت شماری از حملات تروریستی در ترکیه از جمله حمله شب سال نو میلادی را که ۳۹ کشته بر جا گذاشت، بر عهده گرفت.

کد مطلب 3897738
مریم خرمایی

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